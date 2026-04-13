Hospital de Niños: inauguraron un tomógrafo odontológico pediátrico

La inversión, cercana a los 130 millones de pesos, fortaleció la atención en salud bucal infantil y consolidó al centro como referencia regional.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este lunes de la inauguración de la refacción integral de consultorios y la incorporación de un tomógrafo odontológico en el Servicio de Odontología del Hospital de Niños Jesús, en San Miguel de Tucumán. La obra implicó una inversión aproximada de 130 millones de pesos y fortaleció la atención en salud bucal infantil en el sistema público.

Durante el acto, el mandatario recorrió las instalaciones junto al vicegobernador, Miguel Acevedo; la senadora nacional Sandra Mendoza; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; los subsecretarios de Salud, Cristina Majul y Marcelo Montoya, autoridades provinciales. La actividad permitió constatar el funcionamiento de un área clave dentro de un hospital de referencia regional que recibe pacientes de distintas provincias.

En ese contexto, el Gobernador destacó la relevancia del sistema sanitario provincial y el rol del hospital en la atención pediátrica. “Hoy estamos recorriendo una de las áreas esenciales que tenemos como Gobierno de la provincia, que es la salud en el Hospital del Niño Jesús. Fuimos recibidos por la directora, Inés Gramajo, conjuntamente con el personal y, con solo ingresar ya nos damos cuenta el nivel de atención y de prestación médica que se realiza en este importante hospital donde vienen de diferentes provincias a hacerse atender”.

En relación con la incorporación del nuevo equipamiento, Jaldo explicó el alcance de la inversión tecnológica destinada al diagnóstico. “Hoy hemos dejado inaugurado oficialmente algo de alta tecnología y muy necesario para la atención de nuestros niños, como es un tomógrafo pediátrico odontológico, para poder atender a los niños en algunos casos que necesiten un poco más de profundidad en los estudios que se le realizan”.

Asimismo, el Primer Mandatario remarcó la decisión de priorizar al hospital dentro de la planificación sanitaria. «Esto es algo que no muchos hospitales lo tienen. Y este hospital ha trascendido la frontera de la provincia y la frontera también del país en muchas atenciones y en muchas especialidades que venimos dando”.

En materia de política pública, el Gobernador subrayó: «En nuestra gestión priorizamos los recursos. Podemos hablar de obras públicas, podemos hablar de infraestructura, pero si no le damos salud a la gente, se nos complicaría mucho la situación sanitaria en Tucumán”.

Por último, puso en valor el trabajo del personal sanitario en el sostenimiento del sistema. “Quiero decirle que los edificios son importantes, la tecnología es importante, indispensable y necesaria. Ahora, si no tendríamos el personal que tenemos en el sistema provincial de salud con ese profesionalismo, con esa solidaridad, con esa vocación que atiende, la verdad que los diferentes establecimientos sanitarios de la provincia no podrían dar los servicios de salud como hoy lo están dando”.

El Servicio de Odontología del hospital se consolidó como un centro de alta complejidad con atención integral. Contó con un equipo de 22 odontólogos, 23 asistentes y 2 técnicos, y registró un promedio mensual de 1.600 pacientes y 4.000 prestaciones, lo que evidenció su capacidad operativa.

Por su parte, el ministro Medina Ruiz, contó: «El Gobernador habilitó y reinauguró un centro odontológico con seis sillones, que donde se trabaja seis manos, con una rapidez y una eficacia para atender a los niños».

Y resaltó: «Es muy importante lo edificio, que no es tan fácil de mantener, y actualmente estamos en edificios, en todo el sistema de altísima calidad, con tecnología que cada día estamos aumentando, pero también nuestro recurso humano, que tiene alta capacidad técnica y tiene mucha vocación de servicio», cerró.

La directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, destacó la importancia de la jornada al señalar que “hoy tenemos la posibilidad de inaugurar el primer tomógrafo odontológico de la provincia, que está constituido por dos módulos: uno para realizar radiografías panorámicas y otro que permite hacer tomografías en 3D”.

En esa línea, subrayó que se trata de un avance clave para el sistema de salud público: “Es el primero que hay y que está funcionando actualmente en toda la provincia. Nosotros somos un centro de referencia y tenemos que caminar cada día más hacia la excelencia en salud”.

Gramajo remarcó además el impacto directo en la atención: “Con este nuevo equipamiento se agiliza mucho más el diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado”.

En el mismo acto, también se dejó inaugurado el nuevo módulo odontopediátrico: “Cuenta con seis sillones nuevos y toda la infraestructura renovada para poder brindar respuestas a las necesidades de nuestra población pediátrica”.