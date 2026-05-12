Plaza de Mayo colmada: docentes y alumnos exigen más fondos para la universidad

La comunidad educativa y sus organizaciones se movilizan nuevamente en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone la recomposición salarial y del presupuesto del sector.

En la tarde del martes 12 de mayo, la comunidad universitaria de la Argentina se movilizará en todo el país convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente y tendrá su acto central en la Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos a partir de las 18.

La jornada combina la pluralidad de actores que integran el sistema público —estudiantes, docentes, no docentes e investigadores— con una agenda centrada en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones convocantes denuncian que el Poder Ejecutivo no ha respetado los mandatos de la norma y señalan, además, la falta de cumplimiento de fallos judiciales que exigieron la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6, destinados a recomponer salarios y becas.

Otros ejes de la protesta son la reducción del presupuesto destinado a las universidades nacionales y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del personal universitario. Según los convocantes, la situación presupuestaria del sistema público de educación superior se ha agravado en los últimos meses y no existen señales de rectificación por parte del Gobierno, lo que motiva la convocatoria a expresarse en las calles.

La marcha no solo tiene carácter reivindicativo; aspira también a visibilizar, ante la sociedad y las autoridades, el rol de la universidad pública en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, la concentración en Plaza de Mayo funcionará como un espacio de denuncia y, a la vez, de reafirmación del compromiso institucional y colectivo con la educación superior pública en la Argentina.