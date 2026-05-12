Brutal ataque: apuñalaron en la cabeza a un Uber moto durante un robo

Un repartidor de Uber Moto resultó herido con arma blanca en la cabeza en medio de un asalto

Momentos de extrema tensión y preocupación se vivieron ayer a la noche en calle Cangallo al 1700, en san Miguel de Tucumán, donde un joven conductor de Uber Moto identificado como Santiago fue violentamente atacado por delincuentes durante un presunto robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas y, según relataron vecinos de la zona, la víctima sufrió una puñalada en la cabeza, quedando gravemente herido en plena calle. Minutos después, una ambulancia llegó de urgencia al lugar y trasladó al joven hacia el Hospital Padilla, donde permanece siendo asistido por los médicos.

Por el momento no hay información oficial sobre los autores del ataque ni sobre el estado de salud de Santiago. Se esperan más detalles en las próximas horas.

En el video se puede observar el dramático momento en el que personal de emergencias se lleva a la víctima mientras vecinos, conmocionados, seguían de cerca la situación.