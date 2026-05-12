Marcha Federal: la comunidad universitaria se moviliza en Plaza Independencia

La comunidad universitaria participa este martes de la Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional.

El martes 12 de mayo la docencia universitaria vuelve a las calles en todo el país. Desde ADIUNT convocan a un paro y movilización en el marco de la Marcha Federal Educativa, frente a una situación salarial y presupuestaria «insostenible que pone en riesgo a la universidad pública».

A partir de las 17 horas concentrarán en el Rectorado de la UNT para luego marchar a Plaza Independencia

Desde el gremio de docentes universitarios exigen:

Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario

Aumento salarial de emergencia

Presupuesto para becas estudiantiles, infraestructura, ciencia y técnica

“La educación pública nos une»

Desde la UNT también convocan a participar de la Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional, reafirmando el compromiso con una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad al servicio de la comunidad.

En este sentido, se llevo a cabo en la Sala de Consejo Superior una reunión encabezada por la Dra. Mercedes Leal, vicerrectora de la UNT y contó con la participación de agrupaciones estudiantiles, gremios docentes, nodocentes, representantes del ámbito científico y organismos como el CONICET con el objetivo de trazar una agenda en común con un mensaje claro la “La educación pública nos une”.

Este día, el Honorable Consejo Superior de la UNT lleva adelante una nueva sesión a las 17.00hs, posteriormente a las 17.30 en Patio de Rectorado de Ayacucho 491 se convoca a toda comunidad y público en general a acompañar el reclamo por la defensa de la educación pública.