Jaldo confirmó que el acueducto de Vipos ya fue adjudicado

La obra, financiada por el BID y adjudicada a la empresa Cartellone, permitirá triplicar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Tucumán.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a los avances en las gestiones preparatorias para dar inicio de obra al nuevo acueducto de Vipos que tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que brindará una solución definitiva de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana tucumana

Jaldo explicó: “El acueducto de Vipos, para que la comunidad sepa, es financiado por el BID. Es un organismo internacional que no sólo ya dio el acuerdo del financiamiento, sino que autorizó la adjudicación a la empresa”, es decir, puntualizó el mandatario: “y no solo que autorizó la adjudicación a la empresa, la obra ya está adjudicada. Ya está adjudicada a la empresa Cartellone y está adjudicada con nombre y apellido y con monto”.

En esa línea, el gobernador amplió: “si la obra está adjudicada, no peligra absolutamente nada, porque está el financiamiento que es del BID, no depende del presupuesto de la Nación, no depende de la decisión nacional, porque es un organismo internacional, y los recursos que vienen del BID a la Argentina vienen con destino específico”.

A su vez, Jaldo graficó: “estos recursos del BID que han venido a la Argentina, a Tucumán, es para el acueducto de Vipos, que ya está adjudicado, que ya está una empresa trabajando en lo que es la obra. En eso queremos llevar la tranquilidad –a la ciudadanía- que esa obra que va a venir a triplicar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana de San Miguel de Tucumán, incluido a Tafí Viejo que es por donde va a pasar el acueducto”.

El gobernador cerró: “No hay dudas que vamos a solucionar un tema de fondo, tanto en cantidad como en calidad, de provisión de agua potable. Llevamos tranquilidad a la gente que el acueducto de Vipos se va a hacer en un 100%”.