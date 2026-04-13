Chikungunya: confirman 155 casos y destacan que la curva “no crece de forma exponencial”

El ministro Luis Medina Ruiz destacó que la curva de contagios crece por debajo de lo esperado y lo atribuyó al trabajo territorial y a la prevención.

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, brindó un nuevo informe sobre la situación epidemiológica del chikungunya en la provincia y llevó tranquilidad al señalar que, si bien los contagios continúan en aumento, la evolución está por debajo de lo esperado para este tipo de enfermedades.

“Estamos a minutos de la sala de situación. La buena noticia es que no fue aumentando en forma exponencial como habitualmente ocurre”, explicó el funcionario. En ese sentido, detalló que los casos pasaron de 36 a 95 y actualmente a 155, una cifra preliminar que se ubica por debajo de las proyecciones habituales.

“Generalmente estos brotes se triplican o cuadruplican, es decir, hoy tendríamos que tener entre 300 y 400 casos, y no fue así”, remarcó.

Medina Ruiz atribuyó este comportamiento a un “fuerte trabajo de las áreas operativas”, con operativos casa por casa y tareas coordinadas con Salud Ambiental, lo que permitió contener la propagación del virus.

No obstante, el ministro insistió en la necesidad de mantener las medidas de prevención. “Hay que cuidarse. Ante fiebre alta y dolor corporal, se debe consultar”, advirtió. Además, pidió reforzar el control en los hogares para evitar criaderos de mosquitos: “Tenemos que revisar que no haya recipientes con agua estancada, como cacharros en el fondo o floreros dentro de la casa”.

Finalmente, apeló a la responsabilidad colectiva: “Tenemos que cuidarnos entre todos para seguir controlando esta situación epidémica”.