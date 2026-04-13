Caputo anticipó que la inflación de marzo será mayor a 3% y aseguró que desde este mes se va a desacelerar

La inflación de marzo sería superior al 3% y de esa forma alcanzaría el nivel más alto del año. Así lo aseguró este lunes el ministro de Economía Luis Caputo, que dijo también que desde este mes el ritmo de suba de precios cederá y volverá a emprender un camino de caída.

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde cuando el Indec dé a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suba de precios de enero y de febrero fueron de 2,9%.

Marzo marcaría una leve aceleración adicional, en este caso por la fuerte presión que experimentó la inflación ese mes por la crisis bélica en Medio Oriente que disparó el valor internacional del petróleo y que derramó en las estaciones de servicio.

En una entrevista con el economista Salvador Di Stéfano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro Caputo adelantó que «seguramente» el IPC sea superior a 3% mensual.



«Hubo un shock con impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje, transporte, hasta la estacionalidad de la educación (en marzo)», comentó el jefe del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, consideró que desde este mes la tendencia debería cambiar y la inflación tendría que retomar el camino de desaceleración que abandonó desde mediados del año pasado. «Desde abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento. Se vienen los mejores meses», aseveró.



Qué espera el mercado para el IPC de marzoEquilibra, la consultora dirigida por Martín Rapetti, estimó que la inflación del mes pasado se ubicó en 3,3% y atribuyó la aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de febrero exclusivamente al encarecimiento de los combustibles.

Según Empiria, el equipo que encabezan Hernán Lacunza y Nicolás Gadano, el índice de precios al consumidor avanzó 3,2% en marzo, aunque proyectan que descenderá a 2,5% durante el mes en curso.

Por debajo del umbral del 3% se ubicaron, en cambio, las estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso (2,9%) y de C&T Asesores Económicos (2,7%). De acuerdo con estos relevamientos, el primer trimestre cerró con una inflación acumulada de entre 9% y 10%, prácticamente en línea con la meta anual del Gobierno establecida en el Presupuesto 2026 (10,1%).

A su vez, OJF —la consultora de Orlando Ferreres— calculó una inflación de 2,7% para marzo, aunque destacó que el índice núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y permite captar la tendencia, se desaceleró hasta 2%.

Si se considera únicamente el rubro Alimentos y Bebidas, Labour, Capital & Growth (LCG) estimó un aumento de 2,3% en marzo, explicado por una baja de precios registrada a lo largo de dos semanas.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), perteneciente a la UMET, midió 3,3%. Por su parte, Delfina Barbero, economista de Fundación Libertad, aseguró: «Los ajustes en precios regulados, particularmente tarifas de servicios públicos, transporte y peajes, si bien necesarios para corregir atrasos y reducir subsidios, complejizan la trayectoria desinflacionaria en el corto plazo».

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central a través de una encuesta a consultores, bancos y fondos de inversión, midió que se espera para marzo, en promedio, un IPC de 3%. Un mes antes ese número era 2,5%, lo que marca que los últimos movimientos de precio elevaron las expectativas inflacionarias generales del mercado.

Tal es así, que por primera vez el Top 10 de participantes del REM que mejor anticiparon la inflación en los últimos meses ya estiman que este año la suba de precios anual será superior a la de 2025. Mientras el año pasado terminó con una inflación de 31,5%, los consultores estiman que sería de 31,8%. Un dato negativo de marzo podría incluso elevar más esa cifra.