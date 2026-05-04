Tucumán alcanzó los 423 casos de chikungunya: el 25% están activos

El Ministerio de Salud Pública anunció que fortalecerá la vigilancia epidemiológica en toda la provincia ante el incremento de contagios.

Este lunes se realizó una nueva sala de situación epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Tucumán, con el objetivo de analizar el contexto sanitario actual y definir estrategias de prevención en todo el territorio. Allí, se confirmó que nuestra provincia alcanzó los 423 casos de chikungunya, de los cuáles el 25% permanece activo.

La sala de situación estuvo encabezada por el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya, junto al equipo técnico de la Dirección de Epidemiología, con la exposición central a cargo de la doctora Romina Cuezzo.

Montoya destacó la importancia de estos espacios de análisis: “Agradecemos a la Dirección de Epidemiología por la presentación y la actualización de la situación regional. Es clave sostener este monitoreo permanente para anticiparnos a los escenarios sanitarios”, recalcó.

En relación con el contexto internacional, se advirtió sobre la persistencia de casos de sarampión en el hemisferio norte y en países vecinos, por lo que se recomendó especialmente a quienes tengan previsto viajar —en el marco de la próxima Copa del Mundo— verificar y completar esquemas de vacunación para evitar contagios.

Respecto a las enfermedades transmitidas por mosquitos, el funcionario señaló que si bien Tucumán no registra casos positivos de dengue, la circulación viral continúa en la región. En cuanto al chikungunya, se confirmó un incremento sostenido.

“La semana pasada se sumaron 77 nuevos casos, alcanzando un total acumulado de 423, de los cuales el 25 por ciento permanecen activos”, precisó.

Asimismo, remarcó la necesidad de reforzar las medidas preventivas como la eliminación de criaderos, el uso de repelente y la consulta médica ante síntomas compatibles.

Por su parte, Cuezzo subrayó que el NOA concentra actualmente la mayor carga de chikungunya a nivel nacional, una enfermedad caracterizada por fiebre y dolores articulares intensos.

En ese sentido, insistió en sostener las acciones de descacharreo y el compromiso comunitario para reducir la proliferación del mosquito vector.

En paralelo, las autoridades sanitarias alertaron sobre el aumento de las Enfermedades Tipo Influenza, con circulación predominante de rinovirus e influenza en la provincia.

Frente a este escenario, el Ministerio instó a la población a reforzar cuidados básicos como la ventilación de ambientes, el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo en personas sintomáticas y la consulta oportuna al sistema de salud.

Finalmente, se hizo especial hincapié en la importancia de completar los esquemas de vacunación antigripal, una herramienta clave para disminuir complicaciones y proteger a los grupos de riesgo.