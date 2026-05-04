La obra del nuevo Registro Civil alcanza un avance cercano al 30%

Con una inversión provincial superior a los 700 millones de pesos se contempla la construcción de un edificio moderno y la recuperación del sector histórico.

Con un avance cercano al 30% y una inversión provincial superior a los 700 millones de pesos la obra contempla tanto la construcción de un edificio moderno como la recuperación integral del sector histórico.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público continúa impulsando la modernización de los espacios de atención al ciudadano con un avance sostenido en la construcción del nuevo edificio del Registro Civil en la capital. Tras completar la fase de fundaciones y la estructura de hormigón de la planta baja, los equipos técnicos ya trabajan en la proyección del primer piso y en el soporte de la cubierta. Esta obra es fundamental para centralizar trámites y brindar un entorno más cómodo y ágil para todos los tucumanos.

El proyecto integral combina innovación y preservación arquitectónica. Por un lado se levanta una estructura totalmente nueva que consta de planta baja y planta alta, donde ya se encuentran finalizadas las instalaciones sanitarias en ambos niveles.

Paralelamente, se ejecuta una recuperación estructural y modernización del edificio histórico, trabajando actualmente en las columnas de la parte patrimonial para devolverle su valor original sin resignar funcionalidad. Según las previsiones técnicas los plazos de obra se vienen cumpliendo de acuerdo a lo pactado, estimando su inauguración para el próximo mes de noviembre.

Este avance es el resultado de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha priorizado la inversión con fondos propios para garantizar infraestructura de calidad. La supervisión de los trabajos estuvo encabezada por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, junto a la directora de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Beatriz Monasterio.

Al respecto, Nazur destacó el impacto de la inversión: «hoy nos encontramos de visita de obra viendo los importantes avances de este proyecto que es fundamental para la comunidad. Vemos que ya hemos salido de la fundación y los plazos se vienen cumpliendo. Estamos trabajando, según las instrucciones del gobernador Jaldo, tanto en el edificio nuevo como en el histórico con una modernización general, bajo una inversión del Gobierno provincial superior a los 700 millones de pesos. Con este ritmo esperamos finalizar en noviembre de este año».

Por su parte, Monasterio, brindó precisiones sobre el estado técnico: «la estructura de hormigón de planta baja está terminada y ahora continuamos en el primer piso. Las instalaciones sanitarias ya están completas tanto en planta baja como en planta alta. También seguimos con los trabajos en las columnas de la parte patrimonial. Actualmente, la obra tiene un avance cercano al 30%».

La transformación del Registro Civil representa un hito en la gestión de servicios públicos, garantizando que el acceso a la identidad se realice en instalaciones de primer nivel. Con esta obra la Provincia reafirma su compromiso de ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, integrando la modernidad con el respeto por el patrimonio histórico de Tucumán.