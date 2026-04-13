El transporte público, en el centro del debate tras un nuevo anuncio en Tucumán

Las mejoras en el sistema y el impacto en los usuarios vuelven a ser eje de discusión en la provincia, en medio de definiciones que apuntan a optimizar el servicio y responder a las demandas de los pasajeros.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó esta mañana una conferencia de prensa en donde se refirio,entre varios temas, al sostenimiento de las actividades económicas y los servicios esenciales de la provincia. En ese marco, destacó el rol del Estado como mediador en los acuerdos salariales de sectores estratégicos y ratificó la decisión de mantener el diálogo abierto para evitar la paralización del transporte público de pasajeros.

«Estamos en diálogo permanente con todos los sectores que producen, industrializan y prestan servicios esenciales en Tucumán», afirmó Jaldo. Como ejemplo de esta gestión, el mandatario mencionó la reciente mediación entre la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que permitió garantizar el inicio de la cosecha de limón en tiempo y forma.

Respecto a la situación del transporte público, el Gobernador fue enfático al señalar el impacto que tiene el servicio en la vida cotidiana de los tucumanos: «Cuando se genera un paro, no hay clases y el sistema de salud y el comercio se ven reducidos a la mitad. Además, de esta actividad viven 400 familias; es una estructura más grande que la de cualquier ingenio y debemos darle la importancia que merece».

Por su parte, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, brindó detalles tras el encuentro mantenido con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). El funcionario explicó que la principal preocupación del sector es el impacto del aumento del gasoil, que registró una suba cercana al 43% desde el mes de febrero.

«Hemos acordado un adelantamiento de parte de los subsidios que ellos reciben para que puedan afrontar este mayor costo operativo. El expediente ya se está agilizando para cumplir con lo pactado», informó Abad.

El Ministro señaló que, si bien la crisis de costos afecta a todo el país (mencionando reducciones de frecuencia en CABA y otras provincias), Tucumán prioriza la continuidad del servicio. «Les hemos pedido que en ningún momento se resienta el transporte, porque de él dependen servicios que son esenciales para la gente», concluyó.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el vicepresidente y el director ejecutivo del IDEP, Juan Casañas y Maximiliano Martínez Márquez; y el jefe y jefe de la Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo.