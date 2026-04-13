«Esto es increíble»: video, la reacción de un hincha de Atlético Tucumán y la jugada de la que habla el país

Los hinchas de Atlético viven días complicados con el presente del equipo, pero no todo es negativo. El arquero Luis Ingolotti mejoró mucho su imagen y el domingo fue el protagonista de la tarde por dos jugadas.

Los hinchas de Atlético viven días complicados con el presente del equipo, pero no todo es negativo. El arquero Luis Ingolotti mejoró mucho su imagen y el domingo fue el protagonista de la tarde por dos jugadas.

Luego de un flojo comienzo, el arquero del Decano levantó con la llegada de Julio Falcioni (quien fuera arquero) y empezó a gritar como goles sus atajadas.

Contra Tigre mantuvo el 0 y protagonizó la atajada del campeonato: le sacó con la yema de los guantes un tiro libre fantástico con destino de gol al Pity Alvarez.

Pero, para no ser menos que el equipo, Ingolotti también tuvo su error: un remate apurado que dio en la espalda de un jugador visitante y puso en peligro el arco de la Chile. Mirá la reacción de un hincha Decano en X. ¿Cómo lo viste al 1 del Decano? ¿Se afianza bajo los tres palos?