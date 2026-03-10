Por las fuertes lluvias, los ómnibus de la empresa TESA reducen recorrido

Se registran tormentas y anegaciones en gran parte del recorrido de los ómnibus por el sur tucumano

Las fuertes lluvias que afectan a la provincia de Tucumán durante las últimas horas comenzaron a generar complicaciones en distintos caminos del sur provincial. Como consecuencia del anegamiento de rutas y accesos, el servicio de transporte interurbano se vio obligado a modificar su recorrido.

Desde la empresa TESA S.A. informaron que, debido a las condiciones climáticas adversas y al estado de los caminos, sus unidades solo están llegando hasta la ciudad de Aguilares.

La medida se tomó porque no es posible continuar circulando hacia localidades ubicadas más al sur, ya que varios tramos de la ruta se encuentran anegados y representan un riesgo para la seguridad de pasajeros y choferes.

Desde la empresa señalaron que el servicio se normalizará cuando mejoren las condiciones climáticas y los caminos vuelvan a ser transitables. Mientras tanto, recomendaron a los usuarios mantenerse informados antes de viajar y prever posibles demoras o modificaciones en los recorridos.