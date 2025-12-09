Jaldo participó de los actos por la Inmaculada Concepción

El gobernador estuvo presente este lunes 8 de diciembre en los actos religiosos encabezados en la Catedral de Concepción. La ceremonia fue presidida por el Obispo José Antonio Díaz.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó, este lunes, de la misa y procesión en honor a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, en la Perla del Sur, que hoy es capital de Tucumán. La ceremonia fue presidida por el Obispo José Antonio Díaz.

El primer mandatario estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo; los ministros del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Educación, Susana Montaldo; la diputada Elia Fernández; el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo y su esposa Claudia Mansilla; el secretario Raúl Albarracín; secretaria de Culto, Roxana Díaz; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Raquel Nieva, concejales del municipio, entre otros.

Jaldo destacó que “hoy es una tarde-noche de alegría y felicidad, celebrando a nuestra madre, la Virgen Inmaculada Concepción, en esta hermosa ciudad que cada 8 de diciembre es la capital simbólica de Tucumán”.

Agradeció “al intendente Molinuevo y a todos los vecinos por el recibimiento. Hemos visto una multitud de fieles reafirmando su fe cristiana. Le pedimos a la Virgen que derrame bendiciones sobre el pueblo tucumano y argentino, para guiarnos hacia la unidad y la mejora de la calidad de vida de nuestra gente”.

Por su parte, Albarracín comentó que “por la ley 9135, Concepción es la capital de la provincia cada 8 de diciembre. La devoción mariana tiene aquí una centralidad profunda. Para nosotros es muy especial la presencia del gobernador, que acompaña año a año esta celebración” y agregó: “La multitud refleja una verdadera manifestación de fe en un momento clave, al cerrar un año y comenzar otro”.

Por su parte, Molinuevo celebró el éxito organizativo. “Es un día muy especial para los concepcionenses, que tenemos una profunda devoción por nuestra Virgen Inmaculada. Más de 20 mil personas nos acompañaron hoy. Cada año la fe crece y se fortalece. Trabajamos más de un mes junto a la diócesis para que todo saliera como estaba previsto. Agradecemos al gobernador y a las autoridades provinciales por jerarquizar este día tan importante para Concepción”.

La celebración culminó con la tradicional procesión por las calles céntricas, acompañada por cánticos, oraciones y muestras de devoción popular que reafirmaron el rol de Concepción como epicentro espiritual del sur tucumano.