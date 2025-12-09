«A los tiros»: violenta discusión y otro caso que enciende las alarmas en Tucumán

Un fin de semana preocupante se vive con distintos hechos de violencia con pocas horas de diferencia.

Un violento hecho ocurrido en la noche del sábado en calle Lamadrid al 1.600 terminó con una agente policial herida y un expolicía detenido.

La investigación recién comienza y las primeras reconstrucciones surgen de trascendidos y datos aportados por fuentes policiales.

Según esas versiones iniciales, ambos, que serían pareja, mantuvieron una fuerte discusión, presuntamente bajo los efectos del alcohol. En ese contexto, la mujer resultó herida de bala en el brazo izquierdo.

La agente llegó al Hospital Padilla acompañada por dos amigas. Allí manifestó que el autor del disparo habría sido su pareja, un expolicía. Esa declaración activó de inmediato el protocolo policial y judicial, consignó OnTv.

A partir de su testimonio, efectivos se dirigieron al domicilio indicado y encontraron al sospechoso en la vereda, con un arma de fuego en la mano. Tras darle la voz de alto, lograron reducirlo sin resistencia y secuestraron el arma.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Violencia e Integridad Sexual N.º 3, dirigida por el Dr. López Bustos, quien ordenó la detención del hombre y dispuso que el área de Criminalística realice las pericias correspondientes.

Este hecho se da en el marco de un fin de semana preocupante con distintos hechos de violencia con pocas horas de diferencia, con dos muertes en el sur de la capital tucumana.