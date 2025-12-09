Turismo en Tucumán: el balance del fin de semana largo fue positivo

Casi 1,4 millones de turistas gastaron $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año. Tucumán fue uno de los destinos más elegidos.

El número de turistas que viajó creció un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023. El clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.

– De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

– La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

– El gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

– En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023. De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.

– Los destinos con mayor movimiento fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Balance enero-diciembre de 2025

En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, lo que equivale a US$ 2.030 millones.

El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística.

El turismo en Tucumán del fin de semana largo

El balance del fin de semana fue positivo pero moderado, distribuido principalmente entre sus destinos más concurridos: San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Pedro de Colalao, San Javier, Yerba Buena, El Cadillal, Tafí Viejo y Monteros.

El gasto promedio diario se estimó cercano a los $ 80.000 por persona, mientras que la actividad se concentró en propuestas culturales, deportivas y religiosas típicas de esta época del año.

El sábado tuvo lugar en Tafí Viejo la Media Maratón Nocturna Ciudad del Limón que reunió a corredores en distancias de 5K, 10K y 21K, aportando movimiento deportivo y recreativo al fin de semana.

El domingo, El Cadillal volvió a ser escenario de la tradicional Fiesta en Honor a Nuestra Señora del Valle, con misa en la Gruta, procesión y presentaciones folklóricas que convocaron a fieles y visitantes. En San Miguel de Tucumán las caminatas guiadas por el casco histórico, las ferias gastronómicas y artesanales, los paseos en bicicletas acuáticas en el Parque 9 de Julio y los recorridos del bus turístico ofrecieron alternativas para disfrutar la ciudad. A su vez, Tafí Viejo y San Pedro de Colalao complementaron la oferta con caminatas nocturnas, tours religiosos y actividades en contacto con la naturaleza.

Entre los atractivos más valorados del fin de semana destacaron los paisajes serranos de San Javier, los senderos de Yungas, el lago y las actividades náuticas de El Cadillal, y las experiencias culturales que caracterizan a la capital tucumana.