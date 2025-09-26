Por el Día de la Ciudad, el lunes hay asueto y no hay clases en escuelas municipales de San Miguel de Tucumán

El Municipio confirmó cómo funcionarán los servicios municipales el 29 de septiembre. La recolección de residuos y la frecuencia de los colectivos urbanos serán normales.

El lunes 29 de septiembre se celebra el Día de la Ciudad en conmemoración del 340º aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su actual emplazamiento. En esa fecha también se celebra el Día de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de la capital tucumana.

Por este motivo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso que durante la jornada habrá asueto administrativo para el personal municipal, e informó que y los servicios en la capital se brindarán de la siguiente manera:

Escuelas municipales: no se dictarán clases en las escuelas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni ni en los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas.

Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios y se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería, odontología, que funciona las 24 horas, todos los días.

Ómnibus: los colectivos urbanos circularán con su frecuencia habitual.

Recolección de residuos: se cumplirá con normalidad el servicio.

Cementerios Municipal: abrirán en su horario usual los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): abrirá sus puertas con normalidad.

Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.

Áreas operativas: para no resentir la prestación de servicios esenciales que se brindan a los vecinos, durante toda la jornada las áreas operativas del Municipio dispondrán guardias especiales, tales como Tránsito, Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Arbolado, Alumbrado Público y Semáforos, Vía Pública, Defensa Civil, el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM) y la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar reclamos sobre diversos temas, como calles, alumbrado, basurales, semáforos y transporte, entre otros.