«¡Más de 10 mil personas!»: Jaldo encabezó un multitudinario acto de ATSA y recibió el respaldo al Frente Tucumán Primero

El vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a diputado nacional por el espacio Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, participó esta tarde de un acto en el complejo de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), acompañado por el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Héctor Daer, y el titular local del gremio, René Ramírez.

El encuentro reunió a más de 10 mil personas y contó con la presencia de los candidatos Javier Noguera, Gladys Medina y Carolina Vargas Aignasse. También estuvieron Gerónimo Vargas Aignasse, Luis Medina Ruiz, Agustín Fernández y Enrique Salvatierra.

Durante su discurso, Jaldo expresó: “Quiero agradecerle a toda esta gran familia de la salud que hoy se ha dado cita de manera importante en esta sede de ATSA. Agradecerle a cada uno de ellos por el esfuerzo que hacen para curar, sanar y darle vida a cada uno de los tucumanos. Luego, agradecerle al gremio, hoy esto no podría ser posible si no hay una orgánica, si no hay una conducción, y la verdad que esa orgánica y esa conducción está dada nada más y nada menos que en la persona de René Ramírez”.

Asimismo, destacó el acompañamiento nacional: “Hoy también nos acompaña a quien conduce a nivel nacional la sanidad, Héctor Daer, un gran amigo, compañero, que siempre nos visitó en Tucumán. Hoy ha sido una verdadera fiesta en este encuentro, donde la familia de ATSA ha cumplido un aniversario más, ha sido el día de los trabajadores de la sanidad que lo queremos felicitar, y también felicitar por los predios, por las escuelas de enfermería desde Trancas hasta los Valles Calchaquí”.

En clave electoral, subrayó: “Hoy, como si fuese poco, dándole el apoyo incondicional a esta lista que se llama Frente Tucumán Primero, esta lista donde los candidatos son auténticos tucumanos, que no hay duda que va a representar y defender a la provincia de Tucumán”.

Por su parte, Héctor Daer sostuvo: “Estamos porque no es un día más, es una jornada bisagra para la Argentina, donde se define claramente un modelo de país en las próximas elecciones del 26 de octubre. Necesitamos un triunfo en Tucumán porque aparte sería el triunfo de un concepto de unidad y un concepto de integración a todos los que piensan igual o parecido pero encontrando un camino común que es cambiar este derrotero equivocado de ajuste”.

El titular de ATSA Tucumán, René Ramírez, remarcó: “Nosotros, más de ocho mil trabajadores, hemos convocado para apoyar al Frente Tucumán Primero, para que tengan la confianza necesaria los futuros diputados nacionales para que le pongan un freno al gobierno nacional y que le digan basta al ajuste”.

La candidata Carolina Vargas Aignasse destacó: “Un contundente apoyo a esta lista para el 26 de octubre que encabeza el candidato a diputado nacional Osvaldo Jaldo”.

Finalmente, Javier Noguera afirmó: “Hemos reafirmado una vez más la necesidad de construir desde Tucumán un amplio triunfo que lleve nuevamente a la victoria al peronismo, no solamente tucumano sino también nacional”.