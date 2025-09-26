Incautan valija con doble fondo en Tucumán: llevaba 3 kg de cocaína

Durante el registro de un ómnibus con itinerario Jujuy–Buenos Aires se produjo la detención de un ciudadano implicado en el hecho

En un operativo realizado en el Puesto de Control “7 de Abril”, dependiente del Escuadrón 55, con el apoyo de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán”, fuerzas de seguridad procedieron a controlar el equipaje de un transporte de pasajeros en la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 896.

Durante el control, los uniformados emplearon un escáner portátil que permitió detectar una valija con doble fondo, circunstancia que motivó una inspección más exhaustiva. En presencia de testigos se desarmó el equipaje y se halló en un compartimiento interno una sustancia blanquecina.

La sustancia fue sometida a pruebas de campo Narcotest, que determinaron un peso total de 3 kilos 298 gramos de cocaína. Ante el hallazgo, los gendarmes dieron intervención al Juzgado Federal de Tucumán Nº 1.

El juzgado dispuso el decomiso del estupefaciente y la detención de un pasajero involucrado, de nacionalidad boliviana. La causa continúa bajo la órbita judicial correspondiente.