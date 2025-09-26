Accidente en Alberdi: camioneta chocó a una ciclista en la ruta 308

El suceso vuelve a centrar la atención en la peligrosidad de los corredores viales de Tucumán para los ciclistas.

Un nuevo accidente en la Ruta Provincial 308, al oeste de Juan Bautista Alberdi, volvió a encender la preocupación de los vecinos y usuarios de ese tramo vial. En esta ocasión, una camioneta embistió a una mujer que circulaba en bicicleta en el mismo sentido de la vía.

Según las primeras informaciones, la mujer se desplazaba en su bicicleta cuando, por causas que aún se investigan, fue impactada por el vehículo. Tras el choque, la víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada para recibir atención médica. No se difundieron por el momento detalles sobre la gravedad de las lesiones ni el estado de salud.

Efectivos policiales que acudieron al lugar realizaron las pericias iniciales con el objetivo de reconstruir las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades. Las diligencias incluyen mediciones en la escena y la toma de testimonios de posibles testigos, según fuentes oficiales.

l episodio adquiere mayor relevancia en el marco de la reiteración de incidentes en ese corredor: hace apenas seis días se produjo otro siniestro en la misma zona, hecho que incrementa la inquietud de la comunidad local. Vecinos y usuarios de la ruta reclaman medidas que permitan mejorar la seguridad vial, como mayor señalización, controles de velocidad y obras de infraestructura que reduzcan el riesgo de nuevos accidentes.

Las autoridades competentes deberán aguardar los resultados de la investigación para confirmar las causas del choque y, en su caso, adoptar las medidas administrativas o judiciales correspondientes. Mientras tanto, el episodio deja en evidencia la necesidad de evaluar y reforzar las condiciones de tránsito en la Ruta 308 para prevenir la repetición de tragedias.