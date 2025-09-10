Tucumán consiguió que Nación le firme la cesión definitiva del predio para el Procrear II

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, rubricó este miércoles la compensación de deudas y transfiera de 2.716 viviendas con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Este miércoles, el Gobierno de Tucumán consiguió que el Gobierno Nacional le ceda de forma definitiva el predio donde se desarrollará el emprendimiento habitacional Procrear Tucumán II. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, con el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo.

La cesión del predio para la construcción de 2.716 viviendas se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas: Nación le compensa deudas a Tucumán y le cede el predio para avanzar con fondos provinciales en el desarrollo del emprendimiento habitacional más importante de argentina.

“En relación al acuerdo suscripto con Tucumán en el marco del Régimen, además de compensar deudas recíprocas, se transfieren a la provincia 2.716 viviendas del Programa Procrear. De esta manera, la provincia será la encargada de finalizar las viviendas y se cancela la deuda de convenio Casa Propia por otras 1.787 viviendas”, informó el Ministerio de Economía.

El Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 969/2024, firmado el 30 de octubre de 2024, establece el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias, con el objetivo de “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas” para facilitar el saneamiento de las cuentas públicas. La norma fue publicada el 1 de noviembre de 2024 en el Boletín Oficial.

Mediante este régimen, el Estado Nacional y las provincias pueden negociar la cancelación de pasivos con bienes, como tierras, rutas o infraestructura, como alternativa al pago monetario.

Con este acuerdo, el PEN procederá a escriturar a favor de la provincia dicho terreno. El convenio marca el cierre de los trámites administrativos necesarios para la transferencia definitiva.

El proyecto Procrear Tucumán II está diseñado sobre 100 hectáreas en Manantial Sur, incorpora obras urbanísticas e infraestructura para la construcción de viviendas, lotes, espacios comerciales, educativos, culturales y áreas verdes.

En agosto de 2025, el gobernador Jaldo presidió el acto de reinicio de la primera etapa, que incluye 572 viviendas y 22 locales comerciales distribuidos en 45.000 m², con una inversión provincial estimada en $80.000 millones.

Desde Casa de Gobierno estiman que el proyecto generará más de 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y se prevé que el 100 % de los recursos y empleos se queden en Tucumán.