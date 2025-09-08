«Tarde»: la categórica respuesta del gobernador Osvaldo Jaldo a la convocatoria de este lunes del presidente Milei

El vicepresidente del Partido Justicialista cruzó al mandatario nacional luego de su llamado a una mesa de diálogo federal tras el revés en los comicios de Buenos Aires.

El vicepresidente del Partido Justicialista y gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, le respondió este lunes a la tarde al presidente Javier Milei, quien realizó un llamado a una mesa federal de diálogo tras el duro revés en los comicios electorales del domingo en Buenos Aires: «Es importante que el presidente empiece a tomar decisiones, aunque sea tarde. Pero más que reuniones, necesitamos hechos concretos: la coparticipación de impuestos, la devolución del incentivo docente, el aporte al transporte y los recursos que por ley corresponden a las provincias».

Jaldo también se refirió a la situación nacional y criticó la fragilidad económica tras las últimas elecciones en Buenos Aires. «Lo ocurrido demuestra la debilidad del gobierno nacional. Por eso el 26 de octubre tenemos que cuidar nuestra provincia, nuestra producción, la industria, el comercio y, sobre todo, las fuentes de trabajo».

Jaldo remarcó que Tucumán logró mantener ese equilibrio fiscal sin descuidar áreas esenciales como salud, educación, seguridad, acción social y obra pública. «Hemos alcanzado un superávit con la gente adentro, garantizando estabilidad laboral a los empleados públicos. El trabajador que se acuesta con empleo, se levanta al día siguiente con la tranquilidad de conservarlo».

Jaldo también enfatizó que el peronismo nacional atraviesa un proceso de reconstrucción tras el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires. «Se gana o se pierde, y en Buenos Aires el peronismo ganó por casi 14 puntos. Eso demuestra que cuando se trabaja por la gente, los resultados llegan».

Por su parte, la intendenta Rossana Chahla subrayó el esfuerzo de la Provincia para sostener políticas públicas que fueron recortadas a nivel nacional. «El incentivo docente que la Nación quitó, lo restituyó la provincia. Lo mismo con el subsidio al transporte. Todo lo que dejó de subsidiar la Nación, lo puso Tucumán, con un gran esfuerzo para mantener los derechos de los tucumanos».

En relación con las elecciones legislativas, Chahla manifestó que «el 26 de octubre tenemos la gran oportunidad de elegir bien. Así como venimos, no podemos continuar porque nos sacaron recursos y coparticipación, y la provincia tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir haciendo obras. Hoy necesitamos que nos acompañen y que la gente entienda que los jubilados y discapacitados la están pasando muy mal».

Finalmente, la intendenta remarcó la importancia de la cercanía con los vecinos. “Nosotros salimos todos los días a recorrer los barrios y de ahí se extraen los contenidos que circulan en redes sociales. Lo más importante es la cercanía con la gente, y eso no se actúa ni se imposta. Soy como soy, con lo bueno y lo malo. También soy autocrítica de mi gestión, y creo que la gente valora a un funcionario que está en la calle, que controla y que escucha».