Se levantó el paro de los trabajadores de la Línea 8

Las unidades de la empresa vuelven a las calles a prestar el servicio de forma habitual, según lo informado por el secretario general de UTA Tucumán, César González

Luego de las negociaciones concretadas en la mañana de este lunes, las partes se pusieron de acuerdo y de esa manera se resolvió el conflicto en la Línea 8 que estaba desde el sábado sin prestar su servicio habitual.

Desde el gremio de UTA Tucumán informaron que el paro se levantó y por lo tanto los coches de dicha empresa retornaron a las calles.

César González, secretario general del gremio de choferes en nuestra provincia, confirmó que los trabajadores ya cobraron los haberes qué estaban adeudados y que había sido uno de los motivos del conflicto.

Además, también explicó que se incorporaron a la planta permanente de la empresa a aquellos trabajadores que prestaban servicio de manera irregular.