Acto con los bancarios: Jaldo dijo que “logramos el superávit con la gente adentro, no con ajuste” y le pidió «hechos concretos» a Milei en la mesa con los gobernadores

El vicepresidente del Partido Justicialista, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes un acto en el Club Caja junto a dirigentes y trabajadores de la Asociación Bancaria. La jornada incluyó una capacitación sobre la implementación de la boleta única.



Lo acompañó el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente Subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Salud, Medina Ruiz; de Obras Públicas, Marcelo Nazur; de Seguridad, Agüero Gamboa; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; secretario de Producción, Eduardo Castro; el titular del IPV, Hugo Cabral; la intendenta de Capital, Rossana Chahla; de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los diputados, Carlos Cisneros, Elia Fernández, Gladys Medina; los legisladores, Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, Tomas Cobos, Gerónimo Vargas Aignasse; el concejal Fernando Juri; la secretaria general de La Bancaria, Cecilia Sánchez Blas, entre otros.

Jaldo destacó la importancia del encuentro y reafirmó la necesidad de fortalecer el frente político que reúne a trece partidos en Tucumán. “Este gran frente tiene como columna vertebral al justicialismo. Hoy queremos agradecer a Carlos, a Cecilia Blas, a Rossana y a toda la dirigencia bancaria por abrirnos las puertas y permitirnos compartir nuestro proyecto con los trabajadores”, expresó.

A su vez, remarcó que Tucumán logró mantener equilibrio fiscal sin descuidar áreas esenciales como salud, educación, seguridad, acción social y obra pública. “Hemos alcanzado un superávit con la gente adentro, garantizando estabilidad laboral a los empleados públicos. El trabajador que se acuesta con empleo, se levanta al día siguiente con la tranquilidad de conservarlo”, subrayó.

Jaldo también se refirió a la situación nacional y criticó la fragilidad económica tras las últimas elecciones en Buenos Aires. “Lo ocurrido demuestra la debilidad del gobierno nacional. Por eso el 26 de octubre tenemos que cuidar nuestra provincia, nuestra producción, la industria, el comercio y, sobre todo, las fuentes de trabajo”, manifestó, convocando a la unidad del pueblo tucumano.

Respecto al anuncio del presidente Javier Milei sobre la conformación de una mesa federal de diálogo con los gobernadores, Jaldo fue categórico: “Es importante que el presidente empiece a tomar decisiones, aunque sea tarde. Pero más que reuniones, necesitamos hechos concretos: la coparticipación de impuestos, la devolución del incentivo docente, el aporte al transporte y los recursos que por ley corresponden a las provincias”.Jaldo también enfatizó que el peronismo nacional atraviesa un proceso de reconstrucción tras el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires. “Se gana o se pierde, y en Buenos Aires el peronismo ganó por casi 14 puntos. Eso demuestra que cuando se trabaja por la gente, los resultados llegan”, concluyó.

Cisneros afirmó que el movimiento obrero acompañará la lista que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo. “Nosotros, como trabajadores, vamos a votar y acompañar la lista encabezada por Osvaldo Jaldo porque creemos que es la única que garantiza estabilidad. El gobernador ha demostrado que aquí no hay despidos, que el trabajador tiene estabilidad, salud, educación y seguridad”, sostuvo.

El diputado destacó además que “vamos a seguir acompañando este proyecto porque creemos, más ahora que estamos unidos, que no nos podemos equivocar como ocurrió en 2023. Muchos trabajadores votaron una alternativa nefasta que dañó a jubilados, docentes, universitarios, hospitales y a todo el pueblo argentino”.

En ese sentido, Cisneros remarcó que “no tenemos otra alternativa, no podemos cometer errores como en 2023, cuando algunos por antipatía con Massa jugaron en contra. No vimos lo que se venía y terminamos gobernados por una persona cruel, que ataca a mujeres, niños, jubilados y minorías”.Por su parte, Chahla, valoró la convocatoria del encuentro y el rol del gobernador Jaldo en la campaña electoral. “Fue un increíble acto de La Bancaria, organizado por Carlos y Cecilia. La primera figura que tenemos es a nuestro querido gobernador, que se ha puesto la campaña al hombro con gran responsabilidad institucional y trayectoria política. Ha hecho un análisis muy lógico, y nosotros tenemos acá las dos caras de la moneda: el pueblo es soberano y es quien decide”, expresó.

La jefa municipal subrayó el esfuerzo de la Provincia para sostener políticas públicas que fueron recortadas a nivel nacional. “El incentivo docente que la Nación quitó, lo restituyó la provincia. Lo mismo con el subsidio al transporte. Todo lo que dejó de subsidiar la Nación, lo puso Tucumán, con un gran esfuerzo para mantener los derechos de los tucumanos”, señaló.

En relación con las elecciones legislativas, Chahla manifestó que “el 26 de octubre tenemos la gran oportunidad de elegir bien. Así como venimos, no podemos continuar porque nos sacaron recursos y coparticipación, y la provincia tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir haciendo obras. Hoy necesitamos que nos acompañen y que la gente entienda que los jubilados y discapacitados la están pasando muy mal”.Finalmente, la intendenta remarcó la importancia de la cercanía con los vecinos. “Nosotros salimos todos los días a recorrer los barrios y de ahí se extraen los contenidos que circulan en redes sociales. Lo más importante es la cercanía con la gente, y eso no se actúa ni se imposta. Soy como soy, con lo bueno y lo malo. También soy autocrítica de mi gestión, y creo que la gente valora a un funcionario que está en la calle, que controla y que escucha”, concluyó.