«El Presidente tomó la decisión»: último momento, el comunicado oficial del Gobierno de Javier Milei tras las elecciones

A las 18.10, luego de las reuniones de Gabinete realizadas este lunes luego del durísimo revés en los comicios electorales realizados en la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni emitió un comunicado oficial sobre los pasos a seguir del presidente Javier Milei: «El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo (Adorni)».

«El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores«, agregó en un intento de retomar el diálogo con los gobernadores de las provincias alejados del Gobierno nacional tras las políticas de ajuste.

«Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial», concluyó.