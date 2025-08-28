«Gracias kuka»: la respuesta de Milei tras la tarde de piedras y huida en Lomas de Zamora

El presidente recordó las piedras que le llovían cuando era arquero en Chacarita y culpó al «círculo rojo» y «la casta» por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpica a Karina. «¿Cuántas de tantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoofilia?», recordó.

Este jueves, Javier Milei habló del ataque con piedras que sufrió durante una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, de donde debió huir de emergencia. Incluso, el candidato a diputado José Luis Espert debió fugarse en una moto sin casco y fue comparado con un trabajador de aplicaciones en las redes. No obstante, el jefe de Estado se mostró fortalecido, recordó las lluvias de piedras que padeció cuando oficiaba de arquero en las inferiores de Chacarita. Además, culpó al «círculo rojo» y «la casta» por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpica a Karina: “Gracias kuka”, ironizó.

Milei habló hoy ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y planteó: “Ayer, un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”.

“Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. ¿Y cuántas de tantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoofilia? Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”, recordó el Presidente.

En ese marco, arremetió: “La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”.

Sobre la causa por las presuntas coimas en la ANDIS a partir de los audios del echado Diego Spagnuolo, quien allí aduce que Karina cobra el 3% de la compra de medicamentos para discapacitados, Milei sentenció: “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando”.

“Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, enfatizó, y aseguró que fue “emocionante” enfrentar la “lluvia de piedras” con Espert y su hermana. “Se les veía la desesperación”, chicaneó.

Finalmente, Milei admitió que ya le habían tirado piedras en sus días de arquero: “Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedó en medio de lluvias de piedras”. “Estoy acostumbrado a la lluvia de piedras”, insistió, tras recordar un partido contra Villa Dálmine.

También comparó el ataque con uno que sufrió en Brasil, cuando viajó con su papá a ver la final entre Boca y Palmeiras por la Copa Libertadores del 2000. “En algún momento mi hermana también cuenta cuando jugaba al baby (fútbol infantil) y nos tocó jugar contra un rival que nos movía el arco y esas cosas. Estoy acostumbrado a la adversidad, gracias kuka, lo voy a hacer mejor“, remató.