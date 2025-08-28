Jaldo anunció exenciones impositivas para los servicios vinculados a Discapacidad en Tucumán

Las instituciones, fundaciones y transportistas registrados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) recibirán beneficios en materia de impuestos, en pleno escándalo por las coimas que sacude al gobierno nacional.

En plena crisis en el Gobierno Nacional de Javier Milei por las sospechas de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció exenciones impositivas para instituciones, fundaciones y transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad en la provincia.

“La problemática de la discapacidad a nivel nacional también impacta en nuestra provincia, y nosotros, desde el Gobierno provincial y desde nuestro espacio político, nuestros tres diputados votaron a favor de la emergencia en materia de discapacidad en el Congreso de la Nación. Y eso es importante, pero muchas veces no es suficiente. Por eso hemos querido también tomar medidas a nivel provincial”, señaló Jaldo,

En conferencia de prensa, el mandatario provincial destacó que la decisión contempla a organizaciones, fundaciones y prestadores de transporte que trabajan con personas con discapacidad. “Hemos logrado eximir, exceptuar, realizar algunas modificaciones de los impuestos provinciales a quienes prestan los servicios en Tucumán. Ya hemos firmado el instrumento, con lo cual entendemos que a todas las organizaciones que brindan diferentes tipos de servicios les va a significar un aporte importante”, subrayó.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, explicó los alcances de la medida: “El Gobernador acaba de firmar el decreto donde el Poder Ejecutivo está facultado a reducir alícuotas en los impuestos de Ingresos Brutos«, apuntó.

Luego, detalló: «Aquellas instituciones y transportistas que figuren en el registro nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que presten servicios dentro de Tucumán, van a gozar de alícuota cero hasta el 31 de diciembre de este año, porque tiene que coincidir con el año fiscal y presupuestario«.

Finalmente, Abad dijo que el decreto entrará en vigencia próximamente y «no van a pagar Ingresos Brutos como una manera de aliviar la problemática que tiene el sector”.