«¡Soltame! ¡Soltame!»: gravísimo, el video del momento más tenso con Karina Milei en el acto de este jueves

El momento es terrible: la camioneta de Karina Milei casi atropella a un camarógrafo y militantes encabezados por Iñaki Gutiérrez fueron a buscar al trabajador de prensa para pegarle. Una periodista de A24 intercedió a los gritos: «¡Soltame! ¡Soltame!».
Luego de la huida de Karina Milei junto a Martín Menem hace instantes en Corrientes, la seguridad presidencial oficial volvió a quedar en el ojo de la tormenta: «¿Por qué se exponen así en medio del escándalo de coimas?», se preguntaron durante los graves incidentes.
A cuatro días de las elecciones para gobernador en Corrientes, una recorrida de La Libertad Avanza (LLA) terminó con incidentes y la evacuación de dirigentes nacionales.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron abandonar la zona por decisión de la custodia oficial.
El episodio se suma al ataque que sufrió un día antes la caravana encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, donde militantes identificados con organizaciones kirchneristas lanzaron objetos e insultos contra el vehículo en el que se encontraba el mandatario. Allí también se produjeron enfrentamientos y hubo tres detenidos.