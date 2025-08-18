Trump promete «muy buena protección» a Ucrania y no descarta el despliegue de fuerzas de paz

Trump promete «muy buena protección» a Kiev y no descarta el envío de fuerzas de paz estadounidenses tras reunirse con Zelenski en Washington, en un encuentro clave con líderes europeos y con la vista puesta en una cita con Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Kiev recibirá «muy buena protección, muy buena seguridad», al tiempo que no descartó un posible despliegue de fuerzas de paz estadounidenses en Ucrania. «Europa es la primera línea de defensa, pero nosotros ayudaremos, estaremos implicados», afirmó tras reunirse con Volodímir Zelenski en Washington.

Trump adelantó que hablará con Vladímir Putin después de los encuentros en la Casa Blanca y reiteró su intención de impulsar una reunión trilateral con los presidentes de Ucrania y Rusia, siempre que los avances actuales sean positivos.

Agradecimientos de Zelenski

Zelenski, que en esta ocasión mostró repetidamente su gratitud hacia Trump, buscó marcar distancias con la tensa reunión de febrero, cuando fue reprendido por el presidente estadounidense y su vicepresidente J.D. Vance por «no ser suficientemente agradecido». El líder ucraniano también dio las gracias a la primera dama, Melania Trump, por una carta enviada a Putin sobre la deportación ilegal de miles de niños ucranianos.

Una cita clave en la Casa Blanca

El encuentro de este lunes en Washington fue calificado por Trump como un «gran día», con la participación de varios líderes europeos que viajaron para respaldar a Ucrania. Entre ellos, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alexander Stubb. También asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las conversaciones siguen a la cumbre entre Trump y Putin del viernes en Alaska, en la que el presidente estadounidense dio prioridad a un acuerdo de paz rápido en lugar de un alto el fuego provisional.

Temor a concesiones a Rusia

Ese cambio de rumbo ha generado inquietud por las posibles concesiones a Moscú, que habría reiterado sus máximas exigencias: el control total de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, además de mantener la anexión ilegal de Crimea, un intercambio que Ucrania ya calificado de

Aun así, Zelenski defendió en Bruselas, antes de viajar a Washington, que Europa debe mantenerse unida contra la estrategia «antieuropea» de Rusia, y reclamó que la presión sobre Moscú sea conjunta desde Estados Unidos, Europa y la comunidad internacional.

Donald Trump ya ha avisado a su homólogo ucraniano que va a ser necesario hablar de «posibles intercambios». «Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra que son bastante obvias, y muy tristes, de hecho».

Garantías de protección

Donald Trump afirmó que Vladímir Putin acordó que Rusia aceptaría algunas garantías de seguridad para Ucrania. Durante la reunión con Zelenski y líderes europeos, el presidente estadounidense declaró: «Creo que, en un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania».

Añadió: «Creo que las naciones europeas asumirán gran parte de la carga. Las ayudaremos y haremos que el país sea muy seguro». Trump afirma que un punto que tratará con los líderes en Washington esta noche es «quién haría qué». Zelenski afirmó que esta fue una parte importante de una «muy buena conversación». Les vamos a ayudar y vamos a lograr que Ucrania sea muy segura».

«Hablamos de puntos muy delicados. El primero son las garantías de seguridad. La seguridad en Ucrania depende de Estados Unidos, de ustedes y de los líderes que nos acompañan en el corazón», declaró Zelenski.

«Muchos países están del lado de Ucrania, de nuestro pueblo, y todos queremos poner fin a esta guerra». «Hablaremos más sobre las garantías de seguridad. Es muy importante que Estados Unidos dé señales tan firmes y esté listo para garantizarlas», afirmó.

En el contexto de la guerra, Trump también ha afirmado que llevará «una o dos semanas» saber si hay opciones o no de una paz en Ucrania. «Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben».