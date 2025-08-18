Jaldo contra Milei: «Nación no puede pretender tener superávit con plata de las provincias»

El gobernador de Tucumán se refirió a la sesión del próximo miércoles en el Congreso, donde se tratarán los proyectos impulsados por los mandatarios provinciales para modificar la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a la sesión prevista para el próximo miércoles 20 de agosto en la Cámara de Diputados, donde se espera tratar los proyectos que impulsan los mandatarios provinciales para mejorar el financiamiento de las provincias, que ya tienen media sanción en el Senado: la modificación de la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos. «Nación no puede pretender tener superávit con plata de las provincias«, planteó el tranqueño.

“Nosotros tenemos una postura clara. Yo creo que la Nación le tiene que transferir a las provincias lo que a las provincias por ley le corresponden. Los ATN por ley le corresponden a las provincias. El impuesto al combustible líquido, por ley, le corresponde a la provincia”, manifestó Jaldo, al acusar al gobierno de Javier Milei de retener fondos provinciales en perjuicio de las administraciones provinciales.

En ese sentido, subrayó: “Son las veintitrés provincias más CABA que están reclamando los recursos coparticipables que por ley les corresponden. Y esos son los proyectos que se van a tratar el miércoles en la Cámara de Diputados. Y, en ese sentido, yo creo que el Gobierno nacional no puede pretender tener superávit con la plata de las provincias, así tiene superávit cualquiera”.

“No es casualidad. Nunca he visto que veintitrés gobernadores se sienten en una mesa a reclamarle a un Presidente una medida. Pero medida de cualquier tipo, en este caso, es una medida de coparticipación. Nunca he visto que veintitrés distritos federales le planteen al presidente que le transfiera la plata que le corresponde a las provincias. No es un problema político de Tucumán, no es un problema político de ninguna provincia en particular, simplemente es un derecho que los veintitrés distritos más cava le están exigiendo al Gobierno nacional que le transfieran los recursos que por ley corresponden”, enfatizó Jaldo.

Finalmente, remató: “Ahora, los gobernadores avanzaron con los legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, para que este pedido se convierta en ley y haya una obligatoriedad de transferir los recursos que, en definitiva, no son de los gobernadores, son de cada uno de los tucumanos y de los que viven en cada una de las provincias de esta querida República Argentina”.