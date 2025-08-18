Jaldo: “Al superávit lo destinamos para inversión en materia de salud, educación y seguridad.”

Así lo aseguró el gobernador tras inaugurar un servicio de radiología y entregar dos ambulancias en la Asistencia Pública.

El gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador Miguel Acevedo, participó en la mañana de este lunes de un acto significativo que incluyó la entrega de dos ambulancias cero kilómetros y la inauguración del nuevo servicio de Radiología en la Asistencia Pública de San Miguel de Tucumán.

Este centro asistencial, que depende de la Municipalidad de la capital tucumana, reabrió sus puertas en abril de 2024 tras más de cinco años de inactividad y ofrece atención las 24 horas, todos los días del año. Durante la ceremonia, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, acompañó al gobernador y le mostró las remodelaciones y obras de modernización realizadas en el edificio histórico. La Asistencia Pública también ofrece consultorios externos que funcionan de 7 de la mañana a 7 de la tarde.

Jaldo destacó la importancia de estas inversiones en salud pública, señalando que «hoy se sigue invirtiendo en la salud pública en la provincia y fundamentalmente en el Municipio de San Miguel de Tucumán». El gobernador también elogió a la intendenta Chahla por las inversiones realizadas en el centro asistencial, subrayando que «las inversiones se hicieron no cuando sobran los recursos, sino cuando menos fondos se están manejando». Jaldo enfatizó la relevancia de destinar el superávit fiscal a servicios esenciales como salud y seguridad, argumentando que «esto marca una diferencia de política» en tiempos de crisis.

Por su parte, la directora de la Asistencia Pública, Karina Faccioli, informó que desde su reapertura, el centro ha atendido a 265.000 personas, con solo un 1% de los casos derivados a hospitales, lo que indica que el 99% de los problemas se solucionan en el mismo establecimiento. Faccioli también destacó el nuevo servicio de Radiología, que cuenta con un moderno equipo de radiología digital y permite a los pacientes obtener los resultados mediante un código QR, facilitando así el acceso a la información médica.