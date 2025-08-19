Jaldo viajará mañana a Buenos Aires para gestionar obras públicas

Se trata de obras vinculadas al aeropuerto Benjamín Matienzo, el acueducto de Vipos y la doble terna El Bracho–Villa Quinteros.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que en la jornada de mañana viajará a Capital Federal con el fin de atender gestiones vinculadas a obras públicas tramitadas ante el Gobierno Nacional que implicarán un gran beneficio para el progreso provincial.

“Mañana, si Dios quiere, estoy viajando. Tenemos algunos trámites pendientes que hacer respecto al tema del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, a la apertura de la licitación del acueducto de Vipos, que va a marcar un antes y un después en la provisión de agua potable para Tucumán”, sostuvo

También, dijo, “ya estamos por instalar el obrador, que se lo va a realizar en El Bracho, donde la doble terna, El Bracho – Villa Quinteros, que es una línea de media y de alta de 57 kilómetros que va a llevar energía desde donde se genera, que es en El Bracho, hasta donde se distribuye, que es en Villa Quinteros. Todas las ciudades y pueblos del sur de la provincia van a estar abastecidos con esa obra en cantidad y calidad de energía eléctrica”.

Y concluyó: “Es decir, vamos a hacer gestiones sobre estas cosas que realmente necesitan los tucumanos y que creo que en definitiva es el rol y la obligación de quienes gobernamos la provincia”.