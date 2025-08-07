La SAT ejecuta 550 conexiones de agua potable en barrio Los Ángeles

La Sociedad Aguas del Tucumán trabaja para reparar fugas y conectar a los domicilios al nuevo pozo perforado en el barrio 130 Viviendas, al noreste de la Capital tucumana.

Este miércoles, el presidente de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, visitó el barrio Los Ángeles para supervisar las obras de más de 550 conexiones de agua potable, al conectar a esos domicilios al nuevo pozo perforado en el barrio 130 Viviendas, en la zona noreste de San Miguel de Tucumán.

“Estamos instalando más de 4300 metros de cañería con un avance del 50%. Si las condiciones climáticas lo permiten en 40 días, aproximadamente, las obras en esta zona de la capital estarán concluidas”, destacó Caponio tras su recorrida por el barrio Los Ángeles.

El presidente de la SAT informó, además, que se están haciendo reparaciones de fugas que surgen a raíz de la inyección de agua producto del caudal del nuevo pozo que abastece al barrio.