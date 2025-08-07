«¡Pan y Trabajo!»: conmovedor, ni el frío ni la lluvia impidieron una multitudinaria marcha por San Cayetano en Tucumán

La procesión se realizó en el barrio que lleva su nombre, en San Miguel de Tucumán, con epicentro en la esquina de Pedro Miguel Aráoz y Brígido Terán. Las imágenes.

Este jueves 7 de agosto, miles de fieles tucumanos marcharon bajo la lluvia en el Día de San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo. Considerado el cuidador y defensor de los pobres y los enfermos, Santo de la Paz, el Pan y el Trabajo, las calles se vieron desbordadas de feligreses.

La procesión se realizó en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán, con epicentro en la esquina de Pedro Miguel Aráoz y Brígido Terán.

«Pan y trabajo» es la bandera que une y moviliza a tantos fieles y devotos, la plegaria que los conmueve y congrega. Los unos, para agradecer por el trabajo que les permite poner el pan en la mesa. Los otros, para pedir por lo que no hay, por lo que falta, por eso que se necesita, que se implora.

La procesión culminó con los miles de fieles entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino y rezando la Oración por la Patria, para que el pan y el trabajo no le falten a ningún tucumano, a ningún argentino. ¡Que nunca falte! ¡Amén!