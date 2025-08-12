Tucumán refuerza la prevención de listeriosis tras detectar queso criollo contaminado

El Ministerio de Salud provincial confirmó la relación entre casos registrados en 2025 y un alimento artesanal.

El Ministerio de Salud de Tucumán, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, informó que se identificó un queso criollo de elaboración artesanal como la fuente de un brote de listeriosis registrado en distintas provincias del país, incluyendo Tucumán, Buenos Aires y CABA.

La investigación, realizada por la Dirección de Epidemiología a cargo de la doctora Romina Cuezzo en coordinación con Bromatología, el Laboratorio de Salud Pública y organismos nacionales, determinó que este alimento presentaba una alta relación genómica con los casos humanos detectados previamente. Los análisis fueron confirmados por el Laboratorio de Referencia Nacional Dr. Carlos Malbrán.

La listeriosis es una enfermedad infecciosa de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes, presente en agua, suelo y alimentos, especialmente aquellos que no se cocinan antes de ser consumidos, como fiambres, quesos de pasta blanda y vegetales crudos. Aunque en personas sanas suele ser leve, puede provocar cuadros graves en embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

Ante el hallazgo, la Dirección de Bromatología aplicó medidas correctivas para evitar nuevos casos y el Ministerio emitió comunicados preventivos dirigidos a la población vulnerable y al personal de salud, reforzando la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades destacaron que la rápida coordinación entre organismos provinciales y nacionales permitió intervenir a tiempo sobre la fuente de contagio, reduciendo el riesgo para la comunidad.