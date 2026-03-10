Dique Escaba: advierten que está cerca de su cota máxima

En la actualidad, el Dique Escaba está recibiendo gran cantidad de agua de la zona de los cerros de la provincia de Catamarca.

La situación es muy delicada en la zona de Escaba de Abajo, donde el río Singuil se encuentra totalmente crecido, enormes cantidades de agua están alimentando al dique Escaba, tanto por el río principal como por los distintos arroyos afluentes que desembocan en el embalse.

Vecinos de la zona informaron que los habitantes de Escaba de Abajo se encuentran prácticamente aislados, ya que el único paso posible es el puente colgante.

Desde la zona se ruega a la población extremar las precauciones y no intentar cruzar el río, ya que el caudal es muy fuerte y representa un peligro real. Incluso con vehículos, es imposible atravesarlo en las condiciones actuales.

Eduardo, periodista del medio digital Voces Marapak, habló con LV12 y dijo: «la situación está bastante compleja, la gente preocupada. Más allá de que el dique no afecta directamente a la ciudad de Alberdi, si afecta a las zonas bajas de las localidades de Graneros y Lamadrid».

En la actualidad el dique Escaba está recibiendo gran cantidad de agua de la zona de los cerros de Catamarca, el río Singuil y el río Chavarría que son su principales afluentes, además de muchos otros arroyos. «El dique actualmente está con todas sus válvulas aliviadoras trabajando al máximo es lo que nos informaron. Ayer le faltaban tres metros para llegar a su cota máxima, actualmente está casi a menos de 50 centímetros y le sigue ingresando muchísima agua. La situación es muy tensa por la zona de Graneros y Lamadrid», detalló.

También aclaró que «no depende únicamente del agua que emane el dique de Escaba que va por el río Marapa, también está lloviendo muchísimo y están anegados y con una situación bastante compleja, toda la zona sur que va desde Alberdi hasta el río Huacra». «Tenemos afluentes, no solo es el río Marapa, sino el río San Ignacio y río San Francisco que desembocan en el Marapa, el arroyo Matazambi, y tenemos varios cauces de agua que hoy por hoy recibieron más de 160 a 220 mm de agua arriba en el cerro. Esa es la preocupación que realmente tenemos en el sur de la provincia», advirtió.