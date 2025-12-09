Turismo en Tucumán: lanzan la temporada de Verano 2026

La presentación será en el Ente Tucumán Turismo y contará con la presencia de todos los comisionados e intendentes.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, evaluó el desempeño del sector y brindó detalles sobre el movimiento económico generado. Explicó que el fin de semana se vio condicionado por la cercanía de las fiestas de fin de año, aunque dejó un balance positivo para el turismo provincial.

“Este fin de semana le fue bien a Tucumán, con menos ocupación que las dos últimas semanas largas que tuvimos, ya que sabemos que estamos muy cerca de la Navidad, pero podemos decir que fue positivo para Tucumán porque en lo que se movió dejó más o menos $2.000 millones para la provincia en la parte económica”, señaló. Amaya también precisó cómo se comportaron los distintos destinos. “Hubo lugares que trabajaron muy bien, como Tafí del Valle, San Javier, El Cadillal y Monteros, con muy buena ocupación. En San Miguel de Tucumán la ocupación estuvo en un 36%, así que el promedio de toda la provincia fue alrededor del 40%”, indicó.

El funcionario destacó luego la importancia de sostener la presencia de Tucumán en los mercados turísticos. “Hay que seguir trabajando para posicionar a Tucumán en las distintas temporadas, como hicimos en Buenos Aires con el lanzamiento del verano en los salones de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, donde participaron empresarios tucumanos y operadores nacionales. Hay que seguir poniendo a Tucumán en las góndolas de los mercados nacionales e internacionales”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, analizó el comportamiento de la demanda y el impacto del turismo regional. Antes de su cita, contextualizó que el fin de semana previo a las fiestas no suele ser el más fuerte del año.

“Tucumán ha tenido lugares con muy buena ocupación. San Javier, Raco y Tafí del Valle vuelven a tener buenos números. Este fin de semana históricamente no es el más fuerte porque viene siempre el feriado del Día de la Soberanía, donde tuvimos muchísima gente, y ya empiezan las fiestas y la organización de las vacaciones”, explicó.

El dirigente detalló que el movimiento turístico fue sostenido por visitantes de provincias vecinas. “Los números han sido muy buenos. Hemos tenido una buena cantidad de turistas y mucha presencia de turismo regional, sobre todo de Santiago del Estero, Catamarca y el sur de Salta”, agregó.

Verano 2026 en Tucumán

Respecto a la temporada que inicia, Viñuales expresó expectativas favorables para los próximos meses. “Esperamos un diciembre, enero y febrero mejores que este año porque estamos con muchas promociones. Tucumán no aumentó los precios al ritmo de la inflación y se ha puesto competitivo frente a destinos internacionales. Con las acciones del Consejo Consultivo y otras iniciativas, febrero va a andar muy bien”, sostuvo.

En relación con el lanzamiento del verano, Amaya señaló que el evento oficial se realizará este miércoles e incluirá un reconocimiento a autoridades locales. Antes de su cita, aclaró que se busca seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre municipios, comunas y el sector privado.

“Mañana, en el Ente Tucumán Turismo, hacemos el lanzamiento del verano con todos los comisionados e intendentes, donde serán distinguidos quienes trabajaron durante todo el año. Es algo que nos pidió el gobernador Osvaldo Jaldo: trabajar todos juntos, tomando a Tucumán como un todo”, expresó.

El presidente del Ente remarcó además el rol de las políticas públicas para consolidar el crecimiento del sector. “El turismo no es algo aislado. Hoy Tucumán está siendo visitado y requerido por visitantes e inversores por la política de Estado que se está llevando a cabo. Las inversiones en bienes de capital, como rutas y mejoras en salud, permiten fortalecer la actividad”, afirmó.

Finalmente, destacó las acciones que combinan turismo y servicios esenciales.

“Somos la única provincia que tiene un tráiler que recorre los destinos turísticos con el programa ‘Turismo y Salud Más Cerca’, atendiendo a los vecinos y a quienes nos visitan”, cerró.