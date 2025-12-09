Jaldo confirmó que 12.000 docentes privados y policías retirados también cobrarán el bono de $100.000

El gobernador ratificó la inversión extra de $1.200 millones para beneficiar a docentes del sector privado y a policías retirados, jubilados y pensionados.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció este martes que el bono navideño de $100.000 destinado a los trabajadores de la administración pública de nuestra provincia será extendido a docentes del sector privado y a policías retirados, jubilados y pensionados, lo que permitirá incluir a alrededor de 12.000 tucumanos.

“Es un esfuerzo más del Gobierno de la Provincia”, celebró Jaldo. Esta ampliación del bono navideño demandará una inversión adicional que rondará los $1.200 millones. El mandatario explicó que la medida se tomó “considerando la importancia de las fiestas y la difícil situación con la que se llega a fin de año, en un mes tan especial como diciembre”.

En el caso de los docentes privados, aclaró que el bono abarcará los tres niveles educativos y que será «en la proporción de las subvenciones que reciben las instituciones educativas privadas de la Provincia«.

Desde Casa de Gobierno precisaron que alrededor de 3.500 trabajadores del sector accederán al extra. Respecto de los policías retirados, jubilados y pensionados, se calcula que más de 7.000 beneficiarios serán incluidos en este pago extraordinario. El pago se realizará entre el 22 y 23 de este mes.

“Nosotros venimos viendo con mucha preocupación que la microeconomía hoy no está dando los resultados que realmente se están necesitando en la Argentina a pesar de que hay algunas variables macroeconómicas que las Nación logró controlar como la inflación, como el riesgo del país y como algunas otras variables macroeconómicas, pero todavía no ha llegado a la microeconomía, no ha llegado al bolsillo de la gente, no ha llegado a impactar todavía en los salarios de la gente”, afirmó Jaldo.

El tranqueño señaló que la medida se adoptó como acompañamiento ante las dificultades de las familias. “La situación es compleja. No obstante así, nosotros entendíamos que teníamos que poner un granito de arena que si bien no es la solución de fondo, pero es una ayuda importante, sobre todo en este mes de diciembre, donde tenemos fechas importantes como la Navidad, fin de año que la gente espera el mes de diciembre para el reencuentro familiar”, indicó.

El Gobernador anunció que el beneficio alcanzó a empleados públicos provinciales, municipales y comunales. También detalló su ampliación al sector educativo privado: “Lo hemos extendido al sector docente de la educación privada. Esa educación privada donde la provincia también tiene un determinado porcentaje de subvención. En la proporción de la subvención se hace extensivo el bono de los 100.000 pesos. Es decir, para todos aquellos educadores del sector privado que estén dentro de la subvención que hoy el gobierno provincial entrega a la institución educativa privada, van a ser beneficiarios de los 100.000 pesos del bono navideño”.

Asimismo, confirmó la inclusión de retirados de la fuerza policial: “Así también lo hicimos extensivo a todos aquellos jubilados y pensionados de la Policía de la provincia de Tucumán”.

El Gobernador precisó que la decisión implicó un esfuerzo presupuestario significativo. “Estamos hablando de casi 12.000 personas, estamos hablando de 1.200 millones de pesos más de inversión del gobierno provincial pero lo hacemos convencidos de que es necesario, lo hacemos convencido de que la gente lo necesita, pero también con un gran esfuerzo y sacrificio económico y financiero”, sostuvo.

Jaldo también destacó que el bono y el aguinaldo se acreditan sin descuentos. “Hemos tenido el acompañamiento del agente financiero de la provincia, que es el Banco Macro, que le hemos planteado concretamente que tanto el sueldo anual complementario, o sea el aguinaldo, más los 100.000 pesos que pagamos en concepto de bono navideño, no tenga ningún tipo de descuento, ya sea por deudas de créditos o de tarjetas. Que no tengan descuentos por ningún concepto. Que el 100% del aguinaldo y el 100% del bono navideño vaya al bolsillo del trabajador sin ningún tipo de descuento por esta vez”, remató.