Se puso en marcha el Plan Integral Antimosquito para prevenir el dengue en San Miguel de Tucumán

En barrio SEOC, la Municipalidad comenzó con los operativos de descacharreo domiciliario, control focal y charlas de concientización a cargo de promotores ambientales que se extenderá a otros barrios de la Capital.

Con el objetivo de reforzar las medidas preventivas para combatir al mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue y otras enfermedades, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha este martes en el barrio SEOC el Plan Integral Antimosquito (PIA).

El operativo, coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuenta con la participación de promotores ambientales, personal de la Brigada Ambiental Municipal y profesionales de Bromatología. En las próximas semanas recorrerá distintos sectores de la ciudad con tareas de descacharreo, control focal y acciones de concientización.

Durante la jornada de este martes, el personal municipal recorrió el Barrio SEOC para solicitar a las familias que retiren de sus viviendas objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. El operativo se realizó con el apoyo de una camioneta oficial y la colaboración de la empresa 9 de Julio, que aportó contenedores para que los vecinos depositen los cacharros retirados de sus casas durante el día.

Estas acciones se complementaron con un operativo de fumigación realizado durante la madrugada en espacios verdes del barrio, utilizando un producto de amplio espectro para controlar la proliferación de mosquitos y otros insectos.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, destacó que el PIA es una herramienta clave del plan municipal de prevención. “Este operativo se pone en marcha por decisión de la intendenta Rossana Chahla, como una actividad más para trabajar en la prevención del dengue en San Miguel de Tucumán”, explicó.

La funcionaria señaló que el programa se articula con los controles focales que los promotores ambientales realizan diariamente en distintos barrios. “Hoy estamos en el barrio SEOC; mañana vamos a estar en barrio Independencia y el jueves en barrio Oeste I. Cada semana vamos a difundir el cronograma en nuestras redes sociales, igual que hacemos con el programa de Eco Canje”, detalló.

Migliavacca remarcó que uno de los ejes del operativo es la instalación de grandes contenedores para facilitar el descarte de objetos en desuso que puedan acumular agua de lluvia y sirvan como potenciales criaderos de mosquitos. “Estamos colocando contenedores de 5 m³ para que los vecinos acerquen sus cacharros. El descacharreo es una de las estrategias más eficaces para prevenir el dengue”, enfatizó.

También explicó el mecanismo de aviso para garantizar que los vecinos reciban la información adecuada. “Tenemos dos vehículos circulando desde temprano con un megáfono, avisando que estamos con un operativo de prevención. Muchos vecinos no dejan ingresar a los promotores por cuestiones de seguridad; por eso reforzamos la identificación con credenciales y chalecos”.

Sobre la continuidad del operativo, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable sostuvo que “la idea es que los contenedores permanezcan la mayor cantidad de horas posibles, para que quienes vuelvan de trabajar puedan acercar sus objetos”. Y agregó: “Es una alternativa para quienes no pueden recibirnos en sus casas y así ayudarnos a prevenir el dengue”.

La directora de Salud Ambiental, Clara Saslaver, destacó el despliegue del Municipio con este nuevo programa que comenzó a recorrer los barrios. “Hoy, por indicación de nuestra intendenta, seguimos trabajando en la prevención del dengue. Estamos lanzando el Plan PIA, donde tenemos convocadas a más de 30 personas entre promotores ambientales, brigadistas y personal de Bromatología y Ambiente”, señaló.

La funcionaria adelantó el cronograma de trabajo para los próximos días. “Este miércoles vamos a estar en Barrio Independencia y el jueves en los barrios Oeste I y Ampliación Padilla. Vamos a recorrer diferentes puntos de la capital”, precisó.

El médico epidemiólogo Rogelio Calli, asesor del Municipio, remarcó la importancia de sostener las acciones durante todo el año. “Con el tema del mosquito uno no puede tomarse vacaciones. Los mosquitos andan todo el año; nosotros también tenemos que trabajar todo el año”, enfatizó.

En relación a la prevención, el experto aseguró que la mejor estrategia es eliminar los criaderos. “Es efectiva, es limpia, no contamina y no requiere inversión. Por eso el municipio está colocando contenedores para que la gente pueda deshacerse de los objetos que acumulan agua”, agregó.

Calli insistió en la necesidad de promover hábitos preventivos en la ciudadanía. “Hay que generar conciencia en la población para eliminar los criaderos donde los mosquitos se multiplican”, manifestó.

Cronograma semanal del PIA

Esta semana, los operativos continuarán realizándose, de 9 a 11 h, conforme al siguiente cronograma:

Miércoles 10: Barrio Independencia (avenida Independencia y Lincoln).

Jueves 11: Barrios Padilla y Oeste I. (en José Frías y Araujo y sobre calle Italia).