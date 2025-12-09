El Gobierno descontará el día a los empleados estatales que se sumen al paro nacional de ATE

La decisión llega luego de que el gremio anunciara una concentración en el Congreso este martes. ATE protesta contra la reforma laboral, los posibles recortes en organismos descentralizados y la falta de recomposición salarial.

El Gobierno descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por ATE para este martes, medida dispuesta en rechazo a la reforma laboral. Así lo confirmaron altas fuentes del Ejecutivo, que resolvió la respuesta tras conocerse la convocatoria gremial a una concentración frente al Congreso a partir de las 11.

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó tanto contra el presidente Javier Milei como contra varios mandatarios provinciales. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, afirmó. Y agregó: “Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas”.

La medida de fuerza se sostiene en tres reclamos centrales: el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la reapertura de paritarias con una recomposición salarial y la preocupación por un posible recorte en los organismos descentralizados que, según estiman, podría afectar alrededor del 10% de los trabajadores.

De acuerdo con ATE, los entes bajo análisis incluyen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

En la Ciudad de Buenos Aires también habrá retiros de los lugares de trabajo desde las 10.30 para que los estatales puedan participar de la protesta en el centro porteño.

El paro fue adelantado tras conocerse que el Gobierno presentará este 9 de diciembre su propuesta de reforma laboral, elaborada junto al Consejo de Mayo. Aunque aún no se difundió el texto completo, el proyecto incluiría cambios en vacaciones, indemnizaciones y despidos. Según trascendió, no se trata de una reforma de alto voltaje político: el oficialismo buscó moderación para obtener consensos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el encargado de presentar esta y otras reformas luego de la reunión del Consejo de Mayo prevista para las 13.30 en Casa Rosada. La modernización laboral forma parte del temario de sesiones extraordinarias, y el Gobierno apuesta a contar con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado para su aprobación.