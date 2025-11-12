sábado, noviembre 15Tucumán - AR

La inflación en Tucumán fue del 2,5% en octubre

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año alcanza el 23,4%, mientras que la interanual se ubica en 29,1%, según los datos oficiales.

La Dirección de Estadística de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, informó que el Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) registró en octubre de 2025 una variación mensual del 2,5%, mostrando un leve incremento respecto al promedio nacional.

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año alcanza el 23,4%, mientras que la interanual —comparada con octubre de 2024— se ubica en 29,1%, según los datos oficiales. 

El informe detalla que los mayores aumentos del mes se concentraron en las divisiones Recreación y cultura (4,6%)Educación (4,0%), y Bebidas alcohólicas y tabaco(3,8%). También registraron incrementos por encima del promedio Bienes y servicios varios (3,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%)

En tanto, las divisiones que mostraron menores variaciones fueron Comunicación (1.1%)Prendas de vestir y calzado (2,2%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,2%)

El dato provincial supera al IPC nacional, que según el INDEC fue del 2,3%, y al promedio del Noroeste Argentino (2,1%)

Desde la Dirección de Estadística destacaron que el IPCT se elabora en base al relevamiento de precios de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares tucumanos, permitiendo reflejar la evolución del costo de vida en la provincia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Like Us
Follow Us
Subscribe Us
Follow Us