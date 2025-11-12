La inflación en Tucumán fue del 2,5% en octubre

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año alcanza el 23,4%, mientras que la interanual se ubica en 29,1%, según los datos oficiales.

La Dirección de Estadística de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, informó que el Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) registró en octubre de 2025 una variación mensual del 2,5%, mostrando un leve incremento respecto al promedio nacional.

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año alcanza el 23,4%, mientras que la interanual —comparada con octubre de 2024— se ubica en 29,1%, según los datos oficiales.

El informe detalla que los mayores aumentos del mes se concentraron en las divisiones Recreación y cultura (4,6%), Educación (4,0%), y Bebidas alcohólicas y tabaco(3,8%). También registraron incrementos por encima del promedio Bienes y servicios varios (3,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%).

En tanto, las divisiones que mostraron menores variaciones fueron Comunicación (1.1%), Prendas de vestir y calzado (2,2%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,2%).

El dato provincial supera al IPC nacional, que según el INDEC fue del 2,3%, y al promedio del Noroeste Argentino (2,1%).

Desde la Dirección de Estadística destacaron que el IPCT se elabora en base al relevamiento de precios de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares tucumanos, permitiendo reflejar la evolución del costo de vida en la provincia.