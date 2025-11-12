Investigan si intentaron matar a un jubilado para robarle

El hecho ocurrió en una casa en la zona de Barrio Norte. La Fiscalía investiga las causas del intento de homicidio sobre el jubilado.

El suceso se registró en una casa ubicada en barrio Norte. La Fiscalía realiza diferentes diligencias investigativas para determinar las causas en que se produjo el hecho.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien se presentó en el lugar del hecho junto a personal de su equipo para supervisar las diferentes medidas investigativas.

Para llevar a cabo el abordaje de la escena, desde la Fiscalía se solicitó la intervención de un equipo interdisciplinario del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a las fuentes investigativas, el hecho se registró este martes 11 de noviembre en horas del mediodía, en un domicilio ubicado en calle Santa Fe al 400 de barrio Norte, aunque fue denunciado hoy, miércoles, por una familiar de la víctima que lo encontró tirado en una habitación, con un golpe en la cabeza.

Ayer, cerca de las 12:00, una mujer habría ingresado a la propiedad de la víctima, un hombre jubilado de 71 años que vive solo y de alguna manera lo habría drogado. En el lugar, los investigadores encontraron un frasco de benzodiazepina líquida y dos vasos. No se descarta que la víctima haya sido desapoderado de dinero.

Luego de ser encontrado, el hombre fue trasladado a un sanatorio donde permanece internado en estado delicado. Tras la inspección en el domiciilio en cuestión, los investigadores se dirigieron hasta el centro médico en el que se encuentra la víctima, para constatar su estado.