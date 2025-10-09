Terminal de Ómnibus: «No se van a perder los puestos de trabajo»

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, se reunió con autoridades de SEOC, tras la protesta de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus.

Este jueves, trabajadores de la Terminal de Ómnibus cortaron un acceso a la misma, para reclamar que no los despidan una vez que finalice la concesión de la empresa privada.

Ellos afirman que fueron notificados vía telefónica sobre la cesantía laboral. SEOC acompañó la protesta.

La palabra del ministro de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, se reunió con autoridades del gremio y representantes de la empresa y llevó tranquilidad a los trabajadores. «Esta ha sido una indicación del gobernador, quien piensa en todos los tucumanos. No se van a perder los puestos de trabajo».

«Hay que hacer algunas cuestiones administrativas, pero la palabra del gobernador se va a respetar», agregó.