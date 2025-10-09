El Gobierno de Tucumán recuperó terrenos fiscales en una zona estratégica de Yerba Buena

Se trata de dos propiedades que estaban en manos de terceros. «El Estado debe garantizar que su patrimonio se utilice en beneficio de toda la sociedad», planteó el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano.

En un operativo encabezado por el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, y el director de Protección Ambiental, Hugo Vitale, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Tucumán logró la recuperación de dos terrenos fiscales ubicados en una zona estratégica de Yerba Buena, específicamente en calle Bélgica al 2800.

Del procedimiento participaron también personal de Catastro, Escribanía de Gobierno y la Policía de Tucumán.

El fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, destacó que este accionar “forma parte de una política pública llevada adelante por el gobernador (en uso de licencia) Osvaldo Jaldo, que tiene como ejes centrales la recuperación de tierras fiscales, la preservación del patrimonio público y la protección del medio ambiente en toda la provincia”.

En este sentido, agregó: “Estamos recuperando tierras a lo largo y ancho de Tucumán que estaban en manos de terceros y que eran ocupadas de manera irregular. El Estado debe garantizar que su patrimonio se utilice en beneficio de toda la sociedad”.

El Gobierno provincial a través del organismo, a cargo de la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, destacó que a través de este operativo se refuerza “su compromiso de defender y resguardar los bienes públicos, consolidando una política de recuperación y protección de tierras fiscales que contribuye al ordenamiento territorial y al cuidado del ambiente”.