Mendoza: la adolescente que estuvo atrincherada durante horas en la escuela se entregó y fue trasladada a un hospital

Un violento hecho se desarrolló desde la mañana de este miércoles en la provincia de Mendoza luego de que una adolescente de 14 años ingresara armada a su colegio y disparara por lo menos dos veces a las personas que se encontraban allí. Al momento no se registraron heridos.

Tras cinco horas, la adolescente entregó el arma y la situación fue controlada por la policía. En diálogo con medios locales, el fiscal de la causa informó que “la menor se encuentra bien” y acompañada por sus padres y personal de Cuerpos Especiales. “Fue muy complejo”, señaló. Fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde hay un grupo especializado de psiquiatras y psicólogos.

Según informaron los medios locales, la joven -que asiste a segundo año- salió con el arma en la mano de la escuela Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz poco después de las 9.30, al terminar el primer recreo. Después, tras efectuar los disparos, se atrincheró. Las primeras versiones indican que la adolescente habría pedido a los gritos por una profesora de nombre Raquel y habría dicho que no se entregaría hasta que ella se presentara.

Luego de dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que salga por sus propios medios.

Fernando Ubieta es el intendente de la ciudad y confirmó que la adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a 90 kilómetros de la ciudad en donde está ubicado el colegio, y a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.El intendente es familiar de la joven: el abuelo de la menor es primo hermano de su padre. Detalló que los padres de la adolescente “se encuentran destrozados y no comprenden lo que pasó”. También confirmó que la joven tiene dos hermanos que asisten a la misma escuela.

“El padre es policía. Gente común y normal. [La chica tiene] una personalidad más retraída, vergonzosa, que no sale mucho. No era conflictiva. Nos tomó de sorpresa», aseguró en diálogo con LN+.

En los videos, que se volvieron virales rápidamente en redes sociales, se pueden escuchar los tiros desde distintos ángulos. Testigos del hecho también registraron a la adolescente ingresar al colegio armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los alumnos que se encontraban dentro del establecimiento educativo.

Los menores evacuados fueron llevados preventivamente y como punto de encuentro al Hospital de La Paz, en donde las autoridades pidieron a los padres que los retiraran. Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los menores fueron atendidos por nerviosismo.

De acuerdo a una fuente del medio Radio Regional que citó Diario Uno, la adolescente le apuntó a una profesora de matemática y le dijo: “¿Ahora tenés miedo?”. Los testimonios de distintos compañeros a medios locales la describieron como una adolescente muy callada, con pocas amigas y que en los últimos días había sido vista “angustiada e incluso llorando”.

Una de las docentes del establecimiento, Fabiana Montón, habló con el Canal 7 de Mendoza y contó cómo fue su propio encuentro con la adolescente atrincherada: “Le dije: ‘Si vos tenés un arma la llevamos a dirección, dámela’. No bajaba el arma. Llegué con ella a dirección, abrí y pedí que llamaran a la policía. El primer disparo fue conmigo y tiró al piso». “Es una niña más bien tímida. Nunca se quejó de sufrir bullying”, añadió.

El ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar, sostuvo que “no hay ningún registro en la ficha escolar” de la niña que indicara que sufría bullying de parte de sus compañeros. “Y si lo hubiese, se trabajaría con los profesionales adecuados. Hoy tenemos todo el abordaje de la provincia puesto en La Paz”, detalló en diálogo con Canal 7 de Mendoza.