La inflación del mes de agosto en Tucumán fue del 1,6%

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, informó que la variación en el nivel general de precios, para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo, en agosto de 2025 con respecto a julio de 2025, fue del 1,6%. La categoría que más aumentó fue “Comunicación” (5,6%) seguida por “Educación” (4,6%).

La variación acumulada del nivel general en el 2025 es de 18,0%, se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Educación” (64,6%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (29,7%).

La variación interanual (agosto 2025 comparado con agosto 2024) del nivel general es de 32,2%. La mayor variación para este período se observa en la categoría “Educación” (108,3%) seguida por “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (62,3%).

La DEP publica mensualmente, los informes en su sitio web http://estadistica.tucuman.gov.ar/ insertos en la sección “Economía”.