Paliza de la oposición a Milei: el Senado revirtió el veto y reactivó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Con 63 votos a favor y 7 en contra, la Cámara alta se le plantó al Presidente y dejó sin efecto su veto, que lo exhorta a promulgar la Ley que aumenta el presupuesto en el área y dispone de la actualización de aranceles.

Nueva derrota libertaria en el Congreso: la Cámara de Senadores rechazó el veto del presidente Javier Milei y le otorgó fuerza de Ley a la Emergencia en Discapacidad, que obliga al Ejecutivo a promulgar la normativa que aumenta el presupuesto en el área y dispone de la actualización de aranceles.

La insistencia con la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad fue aprobada con 63 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.

Los senadores tucumanos Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila votaron en contra del veto de Milei y a favor de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara -justamente- la emergencia en dicha área hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto implicaría la actualización de los aranceles de prestaciones por inflación y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo.

El veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad fue rechazado con 172 votos contra el veto; 73 diputados que defendieron la decisión presidencial y dos abstenciones.

La Casa Rosada la rechazó alegando su alto costo fiscal, pero el Congreso revirtió el veto de Milei y es Ley la Emergencia en Discapacidad.

El Gobierno ya avisó que acudirá a la Justicia para no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, afirmó Milei en una entrevista con El Observador el mes pasado.

