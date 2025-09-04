La policía de Tucumán alertó a Gendarmería sobre un cargamento de marihuana y hallaron un invernadero

Los gendarmes ejecutaron una orden de allanamiento en el barrio porteño de Caballito, donde funcionaba un invernadero con plantaciones de marihuana.

El Escuadrón “Buenos Aires” inició una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 tras detectarse una actividad operativa previa realizada por efectivos de la provincia de Tucumán. En esa intervención se había abierto una encomienda remitida por una empresa de transporte y, en su interior, se constató la presencia de 2 kilos 340 gramos de cannabis sativa.

Por disposición del el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo una entrega vigilada desde la sucursal del correo hasta el domicilio del destinatario, ambos ubicados en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conjuntamente, se ejecutó una orden de allanamiento en el inmueble destinatario.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un invernadero destinado al cultivo de marihuana. Se secuestraron 303 plantas de distintos tamaños; 28 frascos con cogollos, cuyo peso total fue de 2.008 gramos; y cinco bolsas de cierre hermético con una sustancia vegetal similar, con un peso conjunto de 300 gramos. El destinatario de la encomienda se presentó en el lugar y exhibió documentación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que lo habilita para el cultivo de cannabis sativa. Quedó supeditado a la causa junto con otra persona.

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la sustancia hallada en la encomienda, mientras que los elementos incautados en el allanamiento quedaron bajo la calidad de depositario judicial, en el marco de la investigación por la presunta vulneración de la normativa sobre estupefacientes.