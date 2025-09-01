El desenfadado descargo de Jorge Rial tras la drástica medida del Gobierno: «Una locura»

El periodista Jorge Rial le contestó al Gobierno tras conocerse que solicitaron una cautelar para frenar la filtración de audios de Karina Milei referidos a presunto cobro de sobornos.

En las últimas horas se conoció que el Gobierno solicitó un allanamiento en los estudios de Carnaval, según dieron a conocer en Intrusos.

En la presentación judicial que realizaron desde el Ejecutivo apuntar a Jorge Rial y Mauro Federico, figuras de ese streaming, tras la filtración de los audios que vinculan a la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, con el presunto cobro de coimas.

En su programa en C5N, el reconocido conductor le dedicó un duro descargo a la hermana del presidente y al Gobierno.



«Somos periodistas y lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Parece que ese laburo molestar al poder. Gracias Dios que molesta al poder. Gracias a Dios que molesta al poder porque ese es nuestro laburo: molestar al poder», expresó.



«Esto es una locura. Miren esta denuncia, que inició Patricia Bullirch. Es raro esto. Raro y peligroso. Esto se está convirtieron en un régimen autoritario», remarcó.



«Muchos de los que están en el Gobierno nos decían: ’vamos a rumbo a Venezuela’. Pasó de largo eso. No lo fue con los Kirchner, no lo fue con Macri, no lo fue con Alberto Fernández, lo es ahora, con Jaiver Milei. Señores, esto es lo más parecido a Venezuela. Pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa», agregó.

Y, con el estilo picante que lo caracteriza, Rial finalizó: «Nosotros no pedimos coimas. Nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados porque, además de coimero, tenés que ser hijo de p… Y eso es lo que son ustedes: coimeros e hijo de p…».

Firme denuncia del Gobierno a Jorge Rial y Mauro Federico: los estudios de Carnaval stream serían allanados

Este lunes en Intrusos (América TV) revelaron que el Gobierno pidió un allanamiento en los estudios de Carnaval.

Las miradas apuntan a Jorge Rial y Mauro Federico, figuras de ese streaming, tras la difusión de los audios que relacionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el supuesto cobro de coimas. «El Gobierno denuncia un plan para generar caos. Quieren saber quién es la fuente. Quién es el traidor dentro del Gobierno», comentó Adrián Pallares en el ciclo de América TV.

En sus redes, Jorge Rial reaccionó rápidamente frente a la decisión del Gobierno nacional. «El gobierno nos acusa de una conspiración internacional», exclamó.

«Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión», continuó.

«Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del Estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia», concluyó.

El gobierno denunció «una operación de inteligencia ilegal» contra Karina Milei

A menos de una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, el gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Según informó en un mensaje publicado en la red social X, Adorni señaló este lunes que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, denunció el funcionario de Javier Milei, en referencia a los audios que la semana pasada difundieron medios de comunicación con la voz de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, durante una supuesta reunión realizada en la Casa Rosada.