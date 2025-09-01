Tres tucumanos fueron detenidos con 14 kilos de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible

Dos hombres y una mujer viajaban desde Orán hacia nuestra provincia. Fueron detenidos en Salta durante un control de Gendarmería Nacional.

El último sábado por la tarde, en la ruta provincial N.º 5, a la altura de la localidad de General Pizarro, la Sección «Las Lajitas» del Escuadrón 45 «Salta» detuvo la marcha de un Chevrolet Aveo en el que viajaban tres personas. El vehículo, según la documentación incautada durante el procedimiento, provenía de la ciudad de Orán con destino a la provincia de Tucumán.

Durante el control documental de rutina, los efectivos policiales advirtieron un olor intenso a perfume en el interior del automóvil. Esa percepción, sumada a las respuestas contradictorias y dubitativas de los ocupantes, motivó una inspección más minuciosa. En el transcurso del registro, los gendarmes desmontaron los asientos traseros y comprobaron que la tapa del tanque de combustible presentaba signos de haber sido impregnada con perfume y de haber sido manipulada.

Con la presencia de testigos, un agente provisto de guantes procedió a profundizar la revisión y detectó paquetes sumergidos en el interior del tanque de nafta. Del interior emergieron trece paquetes envueltos en medias, popularmente conocidos como «ladrillos». La prueba de campo Narcotest aplicada sobre los elementos arrojó resultado positivo para cocaína y determinó un peso total de 14.448 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta, que ordenó el secuestro de la droga y del vehículo, así como la detención de las tres personas involucradas, indicadas como oriundas de la provincia de Tucumán. El caso continúa bajo investigación de las autoridades federales para determinar responsabilidades y la eventual vinculación con redes de narcotráfico.

El procedimiento resaltó la combinación de protocolos rutinarios y la atención a indicios —olor, comportamientos inconsistentes y señales de manipulación mecánica— que condujo al hallazgo del cargamento. Asimismo, la participación de testigos y la actuación de la Fiscalía Federal garantizaron la tramitación judicial correspondiente.