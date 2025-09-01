«Con Milei tengo que seguir trabajando, no llego a fin de mes»: el crudo testimonio de una jubilada tucumana

Cristina Pérez, jubilada y acompañante terapéutica, compartió su experiencia en diálogo con FM La Tucumana 95.9 durante el operativo de entrega de boletos gratuitos en el Complejo Belgrano. Entre la inflación, los bajos ingresos y la necesidad de seguir trabajando, relató cómo enfrenta día a día la difícil realidad económica.

Este lunes comenzó en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán la entrega de boletos gratuitos para jubilados, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el próximo 10 de diciembre. El operativo se extenderá durante toda la semana según la terminación del DNI y alcanzará a casi 100 mil beneficiarios en toda la provincia, según informó el secretario de Transporte, Vicente Nincastro.

En el marco de esta jornada, Cristina Pérez, jubilada, dio su testimonio a FM La Tucumana 95.9 y relató cómo vive esta medida en medio de un contexto económico complicado:

“Ya retiré el boleto, no hubo mucha espera. Es un alivio tener la plancha del boleto gratuito porque está a $950, ¿qué te parece? Son mil pesos y a mí me sirve. Utilizo el transporte público para ir a mi trabajo, al médico, a hacer un trámite. Yo sigo trabajando, soy acompañante terapéutica, tengo un paciente en un domicilio y la atiendo. Estoy desde el viernes a la tarde hasta el lunes. Con Milei tengo que seguir trabajando porque no me alcanza”. Afirmó su esposo que la acompañaba

Con respecto a su actividad laboral, señaló: “El sector de acompañante terapéutica es un sector que está bastante golpeado porque no pagan lo que tienen que pagar. Estoy cobrando por hora mil doscientos, hace varios años que estoy en el rubro. A pesar de que soy jubilada tengo que seguir trabajando para que nos alcance y llegar a fin de mes”. Como jubilada sentí el mayor impacto en el bolsillo en el sector de alimentos. Estamos construyendo hace 5 años, cuando terminemos nos vamos a ir a vivir allá para vivir cómodamente, no con lujos, ni nada. Pero donde vivo se nos llueve por entero, llueve adentro y afuera”.

Sobre su visión política, confesó:

“Como jubilada opino del gobierno que es injusto. Yo he pagado mis aportes, trabajé toda mi vida independientemente y no nos valoran. Cristina Kirchner nos dio la jubilación de ama de casa, y bueno es una bendición para mí, porque podía dejar de trabajar, pero es tal la inflación que no puedo dejar de trabajar para poder subsistir, porque sino hoy estaría en silla de ruedas”.

El operativo de entrega de boletos gratuitos continuará durante toda la semana en el Complejo Belgrano de Barrio Sur, y a partir del miércoles se distribuirá también en comunas rurales y municipios del interior.